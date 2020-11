Koreańczycy pomogą w budowie CPK. „Istotny kamień milowy”

Incheon International Airport, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, to zwycięzca postępowania ws. doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował we wtorek pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała.

– Wybór doradcy strategicznego CPK to istotny kamień milowy na drodze do budowy nowego systemu transportowego dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Incheon to lotnisko o międzynarodowej renomie, a jednocześnie uznany partner na globalnym rynku lotniczym – powiedział we wtorek Horała podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak dodał, współpraca z tym portem daje CPK dostęp do „unikalnej wiedzy i specjalistycznego know-how, które będą nam potrzebne podczas realizacji megaprojektu CPK”. Horała przekazał, że w grudniu spółka CPK planuje podpisać z hubem z Seulu umowę na trzy lata.

Budowa CPK. Wiedza operacyjna i komercyjna

Spółka tłumaczy, że doradca strategiczny ma zapewnić wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania dużym lotniskiem przesiadkowym, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i zaprojektowania.

Oferty w postępowaniu na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego złożyły dwa porty lotnicze: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

