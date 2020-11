Już za chwilę nowych 15 km Południowej Obwodnicy Warszawy

Coraz bliżej do zakończenia robót związanych z budową ostatniej części Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Pod koniec tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do ruchu fragment pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa. Wykonawca ursynowskiego odcinka prowadzi intensywne prace w tunelu oraz poza nim (zdjęcia w naszej galerii).

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wawerskiego odcinka, pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska. Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają odbiory na moście. Pozyskanie tych dokumentów umożliwi oddanie trasy do użytku.

POW. Połączenie odcinków

GDDKiA łączy istniejącą S2 z nowo budowanym odcinkiem w węźle Puławska. Na początku listopada br. wprowadzony został drugi etap zmian organizacji ruchu. Zamknięto łącznicę zjazdową z S2 w ul. Puławską. Od tej pory kierowcy korzystają z drogi zbiorczo-rozprowadzającej, która sprowadza ruch na skrzyżowanie pod wiaduktami S2. Ta zmiana poszerzyła front robót związanych z dowiązaniem się obecną drogą do tej nowo budowanej.

Terminy realizacji inwestycji

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku. Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych roszczeń złożonych przez wykonawców poszczególnych odcinków S2.

