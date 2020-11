Autostrada A1 w układzie 2+2. Co to oznacza dla kierowców?

Na odcinku autostrady A1 między węzłem Tuszyn i Piotrkowem Trybunalskim kierowcy mają już do dyspozycji cztery pasy ruchu. Oznacza to istotną zmianę wobec obowiązującej do tej pory organizacji ruchu na drodze. Dotychczas jadący w kierunku Katowic mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, zaś zmierzający do Łodzi jeden.

Autostrada A1. Będzie szybsza jazda

Przypomnijmy, że cały odcinek od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe liczy blisko 15,8 km. Tymczasem łączna długość odcinków, na których obowiązuje nowa organizacja ruchu, wynosi nieco ponad 12 km. Składają się na to dwa odcinki: pierwszy między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód (11 km), oraz drugi między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe (nieco ponad kilometr).

A1. Pandemia nie przerwała budowy

Prace na wszystkich pięciu odcinkach realizacyjnych autostrady A1 od Tuszyna do Częstochowy, o łącznej długości 81 kilometrów trwają nieprzerwanie. Do chwili GDDKiA udostępniła kierowcom 41 km nowej betonowej jezdni, co stanowi ponad połowę długości całej budowanej trasy.

Czytaj też:

Budowa Via Carpatii. Turcy z najtańszą ofertą