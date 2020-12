Autostrada A1 i spore zmiany dla kierowców. Łatwiej o przejazd na święta

Na śląskim odcinku autostrady A1 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Na początek GDDKiA udostępniła kolejne sześć kilometrów nowej jezdni od okolic węzła Mykanów do początku obwodnicy Częstochowy. W poniedziałek, 14 grudnia, dodatkowe ok. sześć kilometrów w okolicy Radomska wraz z kompletnym węzłem. W poniedziałek zakończyło się również wprowadzanie zmian w organizacji ruchu umożliwiających poruszanie się pojazdów dwoma pasami w obu kierunkach na odcinku od Kamieńska do Radomska.

Autostrada A1. Odcinek śląski

Pierwsze betonowe odcinki nowej jezdni przyszłej A1 udostępniono kierowcom pod koniec sierpnia. Najpierw pięć kilometrów od węzła Radomsko do mostu na Warcie, potem ponad 10 km od Tuszyna do Piotrowa Trybunalskiego. We wrześniu kolejne, krótsze fragmenty, a pod koniec października nowa betonowa jezdnia, z bitumicznymi odcinkami na obiektach inżynierskich, połączyła województwa łódzkie i śląskie. W listopadzie udostępniono kierowcom kolejne dwa krótsze odcinki, w tym cztery kilometry od Kruszyny do Grabowej w okolicy węzła Mykanów.

Do obecnie użytkowanych ok. 41 km nowej jezdni, GDDKiA dołączyła kolejne sześć kilometrów, od Grabowej do początku obwodnicy Częstochowy. Ten fragment udostępniono od razu z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (2+2). Jednocześnie rozpoczną się prace przy zmianie dotychczasowej organizacji ruchu na pozostałej części odcinka od granicy województw łódzkiego i śląskiego do Grabowej, gdzie kierowcy mają obecnie do dyspozycji dwa pasy i jeden przeciwny (2+1).

Pierwszy oddany węzeł na A1

14 grudnia miała miejsce kolejna porcja zmian w organizacji ruchu. Tym razem na odcinku Kamieńsk-Radomsko. Dotyczyła dwóch miejsc: około sześciokilometrowego odcinka wschodniej jezdni od Kamieńska w kierunku Katowic oraz węzła Radomsko, gdzie kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie i wszystkie łącznice węzła. To pierwszy węzeł na przebudowywanym odcinku A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, z którego korzystają kierowcy, zyskując łatwiejszy dojazd do DK42.

Wraz z przełożeniem ruchu na niemal całym ponad 16-kilometrowym odcinku przyszłej A1 od Kamieńska do Radomska, kierowcy zyskali możliwość jazdy dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Do ruchu oddany zostanie również wiadukt w ciągu obecnej DK42 nad budową A1, co umożliwi zlikwidowanie tymczasowego ronda oraz połączenie wschodniej jezdni przyszłej autostrady na granicy z odcinkiem Radomsko – granica województw łódzkiego i śląskiego. Wykonawca deklaruje wykonanie tych prac w ciągu najbliższych dni tak, by do 24 grudnia zlikwidować ostatnią czasową przewiązkę.

DK1 przechodzi do przeszłości

Prace przy przebudowie drogi krajowej nr 1 prowadzone są pod ruchem, a kierowcy korzystali ze starej, wąskiej jezdni, na której mieli do dyspozycji na przemian dwa pasy ruchu i jeden przeciwny. Przełożenie ruchu na nową jezdnię przyszłej autostrady nie tylko ułatwi jazdę. Umożliwi wykonawcom robót rozbiórkę ostatnich fragmentów starej jezdni DK1. Prowadzone będą roboty ziemne, jak również prace konstrukcyjne przy obiektach inżynierskich. Przebudowa ostatniego odcinka, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska, zakończy się w 2022 roku i wtedy też samochodem osobowym z Gdańska do granicy z Czechami przejedziemy w autostradowym tempie w niespełna cztery i pół godziny z przerwą na odpoczynek na MOP.

