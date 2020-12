CPK z przetargiem na tunel szybkiej kolei w Łodzi. Trasa połączy Warszawę z Wrocławiem

„Wczoraj spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęła w Łodzi drążenie kolejowego tunelu dla ruchu aglomeracyjnego. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu na stacji Łódź Fabryczna. Dalej powstaną dwa nowe przystanki kolejowe: Śródmieście i Polesie. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe - do stacji Łódź Kaliska. W tym samym czasie spółka Centralny Port Komunikacyjny przygotowuje budowę drugiego tunelu kolejowego pod centrum Łodzi. Tunel CPK będzie zaczynał się w tym samym miejscu, czyli na stacji Łódź Fabryczna i będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla kolei dużych prędkości. Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się tylko na Dworcu Fabrycznym. Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się w okolicach przystanku Lublinek (na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej) na linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w kierunku Sieradza, Poznania i Wrocławia” – czytamy w komunikacie.

Przetarg na projekt tunelu w Łodzi

Ogłoszony przetarg dotyczy wyboru wykonawcy projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu, linii kolejowej i tzw. infrastruktury towarzyszącej.

– Tunel CPK to wygoda dla pasażerów. Dzięki niemu na terenie Łodzi oddzielnie zostanie poprowadzony ruch dalekobieżny, a oddzielnie aglomeracyjny i regionalny, tak samo jak ma to miejsce w Warszawie na linii średnicowej. Po drugie, zapewni on pasażerom atrakcyjne czasy przejazdu, np. z Łodzi na nowe lotnisko w 30 minut, do Warszawy 45 minut, a z Poznania i Wrocławia do Warszawy w mniej niż 2 godziny – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Tunel CPK pod centrum Łodzi będzie elementem tzw. szprychy nr 9, czyli nowej kolejowej trasy z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej w stronę Wrocławia i Poznania. Od swojego kształtu planowana linia bywa nazywana 'igrekiem'. Dzisiejszy przetarg to pierwsze tak zaawansowane zadanie inwestycyjne na planowanym igreku, które jest związane z wykonaniem już projektu budowlanego – dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

Tunel pod Łodzią i dwie nowe stacje

CPK zakłada, że w przeważającej części - na długości ponad czterech kilometrów, czyli na odcinku łączącym Łódź Fabryczną z linią kolejowa nr 14, na zachodzie Łodzi, za osiedlem Retkinia - nastąpi drążenie tunelu automatyczną tarczą TBM. To najszybsza dostępna technologia, która jest stosowana m.in. na budowie drugiej linii metra w Warszawie i tunelu drogowego w Świnoujściu.

Dla sprawnej realizacji inwestycji potrzebne jest porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która przed laty opracowywała koncepcję szybkiej linii Warszawa - Łódź - Poznań - Wrocław (tzw. igreka). Tamte prace zostały zawieszone w 2012 r., ale część dokumentacji (np. studium wykonalności i decyzja środowiskowa), która była kończona jeszcze do 2013 r., jest gotowa, przypomniano.

– Spółka CPK zamierza skorzystać z dotychczasowej dokumentacji PKP PLK, co będzie oznaczało oszczędność czasu i pieniędzy podatników. Liczę na dalszą współpracę ze strony CPK i PKP PLK oraz wzajemną koordynację inwestycji kolejowych. Razem zbudujemy spójną sieć kolejową dla Polski i sąsiednich krajów – wskazał Horała.

– Obowiązująca decyzja środowiskowa pozwala na budowę zarówno tunelu aglomeracyjnego, jak też tunelu dla Kolei Dużych Prędkości. Jestem pewien, że mimo niektórych zmian projektowych wprowadzonych przez PLK, wkrótce w sposób precyzyjny uzgodnimy zakres prac PKP PLK i naszych. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie w maksymalnym stopniu przeprowadzonych badań środowiskowych, a w efekcie oszczędności w majątku publicznym liczone w dziesiątkach milionów złotych – dodał Wild.

Zakładany w harmonogramach CPK czas budowy tunelu to lata 2023-2027. Szacowany wstępnie koszt realizacji kolejowego całego odcinka Warszawa - CPK - Łódź (wraz z tunelem) wynosi ok. 10 mld zł.

