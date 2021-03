Najwyższy budynek Unii Europejskiej stoi w Warszawie. Zakończyły się prace wysokościowe na Varso

Ma 310 metrów i jest już oficjalnie najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. Wczorajszego wieczora odbyła się zwyczajowa ceremonia zawieszenia wiechy, czyli oficjalnego ogłoszenia zakończenia prac wysokościowych na Varso Tower. Tym samym warszawski wieżowiec przewyższył najwyższe do tej pory budynki we Frankfurcie nad Menem, Mediolanie czy Paryżu. Warto zaznaczyć, że nie jest on jednak najwyższy w Europie. Przewyższają go trzy drapacze chmur stojące w europejskiej części Rosji.

Znany projektant i nowy widok na Warszawę

Budynek autorstwa renomowanej pracowni Foster + Partners będzie służył nie tylko jako powierzchnia biurowa, ale także punkt widokowy dla mieszkańców miasta i turystów. A właściwie dwa punkty, gdyż właśnie tyle tarasów zaplanowano na nowej wieży. Pierwszy z nich znajdzie się na wysokości 205, a drugi 230 metrów, czyli dwukrotnie wyżej niż punkt widokowy na Pałacu Kultury i Nauki. Projektanci zadbali także o możliwość zjedzenia romantycznej kolacji z niespotykanym dotąd widokiem. Na piętrach od 46. do 48. otwarta zostanie bowiem restauracja.

„Po ukończeniu budowy w 2022 roku, do odwiedzin w Varso Tower zachęci pełne zieleni lobby, na którego ścianach znajdzie się ręcznie wykonana mozaika. Stamtąd, dwie przeszklone windy zabiorą pasażerów z prędkością 8 m/s na szczyt wieżowca, gdzie będzie można podziwiać panoramę miasta” – czytamy w komunikacie HB Reavis.

Czytaj też:

Jest nowy najwyższy budynek Unii Europejskiej. Stoi w Warszawie