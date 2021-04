Przekop Mierzei Wiślanej. Adamczyk: Prace są na półmetku

Prace nad przekopem Mierzei Wiślanej trwały nieprzerwanie całą zimę, ale części robót, ze względu na wysokie mrozy nie dało się prowadzić. Od połowy marca na plac budowy wrócili jednak m.in. wykonawcy sztucznej wyspy, a w połowie kwietnia wznowiono pracę przy falochronach. Jak zaznaczył Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, poziom wykonania całości projektu przekroczył już 50 proc.

– Prace na przekopie Mierzei minęły już półmetek i idą zgodnie z harmonogramem. To przedsięwzięcie jest jednym z wielu dowodów, że w trudnym momencie epidemii inwestycje publiczne napędzają gospodarkę i przyczyniają się do dobrej kondycji polskiego rynku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szansa dla Elbląga

Po raz kolejny zaznaczono także, że przekop Mierzei Wiślanej jest dużą szansą dla rozwoju Elbląga.

– Budowa nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną już na tym etapie aktywizuje Port Elbląg. Jego terminale wykorzystywane są do składowania i lada chwila do transportu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Całość kamienia hydrotechnicznego, potrzebnego do obudowy sztucznej wyspy, zostanie dostarczona drogą wodną, barkami, właśnie z elbląskiego portu – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

