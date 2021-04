Budowa CPK. Strategiczne studium przyjęte. Wpłynęło 160 tysięcy uwag

Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla Centralnego Portu Komunikacyjnego jest jednym z kluczowych dokumentów dla budowy jednej z najważniejszych inwestycji obecnego rządu. To już drugi po strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dokument, który był niezbędny do rozpoczęcia budowy.

– Ogłaszamy osiągnięcie ważnego kamienia milowego – to jest zakończenie prac i ogłoszenie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko – powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Dodał, że w ramach konsultacji wpłynęło 159,5 tys. uwag do projektu. Były to największe konsultacje społeczne w Polsce.

– Publikacja SSL to kolejny istotny kamień milowy naszego projektu. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko pozwala spojrzeć na program inwestycyjny jako na pewną całość. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi. Dzięki nim nasze inwestycje będą lepiej dostosowane do oczekiwań społecznych i wymogów środowiskowych. Przy okazji już teraz zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, które będą dotyczyć konkretnych lokalizacji przygotowywanych przez nas inwestycji. Głos mieszkańców i organizacji społecznych pozwala nam lepiej wypełnić postawione przed nami zadania – powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Pierwszy lot ma się odbyć w 2027 roku.

