Na Zalewie Wiślanym powstanie sztuczna wyspa. Będzie bezludna

181 hektarów powierzchni ma mieć sztuczna wyspa, która powstaje przy okazji przekopu na Mierzei Wiślanej. Roboty w tym rejonie dobiegają końca. Wyspa powstaje na wysokości Przebrna – 4,5 km od kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz na wschód od toru wodnego na Zalewie Wiślanym. Docelowo przestrzeń ma się stać rajem dla ptaków, które już ją odwiedzają – informuje grupa NDI.

Mariusz Sasin, zastępca dyrektora kontraktu do spraw budowy wyspy z konsorcjum NDI/Besix, które wykonuje przekop tłumaczy, że na finiszu są prace kafarowe, ale zostało dużo innej pracy. Wykonane ma być 20 proc. obwodu wyspy, który mierzy koło pięć kilometrów. Obecnie trwają m.in. prace nurkowe związane z montażem podwodnym ściągów i zasyp ringu wyspy.

Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym

Podczas realizacji inwestycji zostanie wbudowane 442 000 metrów sześciennych gruntu do zasypu sztucznej wyspy, co daje objętość 118 basenów olimpijskich. Wyspa jest podzielona na dwa kratery. Pierwsza, o objętości ok. 5,9 mln m3 jest zapełniana w fazie budowy toru wodnego. Druga, o objętości ok. 3,3 mln m3, będzie stanowiła rezerwę dla urobku pochodzącego z przyszłych robót podczyszczeniowych.

Naczelnik Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko Urzędu Morskiego w Gdyni Dorota Słabek zapewniła, że wyboru lokalizacji dokonano, kierując się wskazaniem obszaru o najmniejszych wartościach przyrodniczych oraz względami bezpieczeństwa nawigacji. Wyspa ma być bezludna i dostępna wyłącznie dla ptaków. Wyspa ma wzbogacić siedliska obszarów Natura 2000.

