Inwestycje lokalne. Rząd zadłuży się ponad miarę, ale poza oficjalną statystyką

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowy program, który pozwoli na przeprowadzenie inwestycji w samorządach – budowa dróg, mostów, czy kanalizacji, a jednocześnie nie będzie finansowany np. ze środków na rozwój wsi. Skąd wezmą się więc pieniądze?

Pieniądze, których nie wykaże dług publiczny

Strategiczny program będzie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – informuje „Rzeczpospolita”. Są to środki nadzwyczajne, przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii. Co ciekawe, nie są one wliczane do konstytucyjnych limitów długu publicznego.

Ministerstwo Finansów będzie miało obowiązek raportowania tych wydatków do Komisji Europejskiej. Prawdziwe dane dotyczące realnego zadłużenia państwa będzie więc można więc znaleźć w raportach Eurostatu. Powstanie nowego programu będzie miało jeszcze jeden efekt. Okazuje się bowiem – o czym mówił minister rolnictwa – że nowe środki sprawią, że dotychczasowe dopłaty na rozwój wsi, które częściowo przeznaczane były na inwestycje infrastrukturalne, teraz w całości trafiać będą do rolników.

– W ramach działań na rzecz wsi, chcemy, aby środki finansowe, które do tej pory trafiały nie tylko do rolników, ale na tereny wiejskie, trafiały do rolników, a infrastruktura była finansowana z innych funduszy – powiedział 12 lipca minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Z nowego funduszu na rozwój regionów ma trafić finalnie nawet 140 mld złotych. Tylko w tym roku będzie to 20 mld zł, które rząd planuje przeznaczyć na wymianę dróg, kanalizacji, czy budowę szkół.

