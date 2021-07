Wypadek przy przekopie Mierzei Wiślanej. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala

W środę około godz. 16:30 na terenie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w Skowronkach w powiecie nowodworskim doszło do wypadku. 48-letni pracownik został przygnieciony betonową płytą. Robotnicy, którzy pracowali z rannym mężczyzną, natychmiast udzielili mu pomocy i zawiadomili służby ratunkowe – informuje Radio Gdańsk.

Reanimacja mężczyzny trwała przez prawie godzinę. Udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Karetka zabrała go do szpitala.

– Od razu wdrożone zostały wewnętrzne procedury służb BHP, które na bieżąco monitorują i kontrolują budowę. Prace w tym miejscu zostały wstrzymane do wyjaśnienia okoliczności wypadku

– powiedziała mł. asp. Joanna Słowik z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Na razie służby nie informują o okolicznościach wypadku na przekopie Mierzei Wiślanej. O wypadku powiadomiona została także Prokuratura Rejonowa w Malborku.

Przekop Mierzei Wiślanej

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki o maksymalnych parametrach 100 m długości, 20 m szerokości, 4,5 m zanurzenia dla jednostek jednokadłubowych oraz 180 m długości dla zastawu pchacz plus dwie barki przy tej samej maksymalnej szerokości i zanurzeniu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnia, że prace są realizowane terminowo i niezagrożony jest termin zakończenia realizacji inwestycji w 2023 roku.

