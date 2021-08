Dom do 70 m kw. bez pozwolenia. Morawiecki: Udostępnimy projekty za symboliczną złotówkę

Domy do 70 m kw. bez pozwolenia to jeden z najgłośniejszych projektów Polskiego Ładu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas konferencji prasowej, że rząd przygotuje i udostępni szereg gotowych projektów, których każdy będzie mógł użyć „za symboliczną złotówkę”. Ma to pomóc w budowaniu nowoczesnych i energooszczędnych domów – wskazał premier.

– Zaproponujemy za symboliczną złotówkę szereg projektów architektonicznych, które każdy będzie mógł skorzystać i w oparciu o niego budować nowoczesny, energooszczędny domek – powiedział.

Polacy chcą budować domy

Premier wskazał także, że wśród Polaków widać chęć budowania swoich domów. – W zeszłym roku wydano 120 tys. pozwoleń na budowę domów. To o 50 proc. więcej niż w 2015 roku. Polacy zapragnęli własnych czterech kątów – powiedział.

Przypomniał także, na jakiej zasadzie będzie działa program. – Polacy we wszystkich miastach i terenach wiejskich mogą móc budować wszędzie tam, gdzie pozwala na to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub na podstawie Warunków Zabudowy tam, gdzie tego planu nie ma – powiedział.

Ustawa przed kolejnym sezonem budowlanym

Regulacje prawne, które pozwolą na budowę domów do 70 m kw. bez pozwolenia, mają być gotowe jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu budowlanego. Taką intencję przypomniał dziś także premier Morawiecki.

– Chcemy przyjąć tę legislację tak szybko, aby przyszły sezon budowlany stał już pod znakiem tego rozwiązania – powiedział.

