Praca wre. Do końca roku przybędzie ponad 200 km obwodnic i szybkich dróg

W 2021 roku GDDKiA ma do wydania rekordową kwotę ponad 19 mld zł. To o blisko 1 mld zł więcej niż rok wcześniej oraz 5,5 mld więcej niż dwa lata temu. Od stycznia ogłoszono 17 przetargów na odcinki o łącznej długości 172 km, a do końca roku GDDKiA planuje jeszcze postępowania na kolejne 230 km – wylicza „Rzeczpospolita”.

Z 386 kilometrów zaplanowanych do włączenia do ruchu w 2021 r. oddano na razie 120 km. Ponad 200 km na więc być oddane do ruchu w czterech ostatnich miesiącach roku.

Zatem: jakimi odcinkami jeszcze przed końcem roku pojadą kierowcy? Najprawdopodobniej oddana do użytku będzie pełna szerokość autostrady A1 o trzech pasach ruchu w obu kierunkach, od granicy województw do Kamieńska oraz pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Tuszynem. Ostatni fragment pomiędzy Kamieńskiem i Piotrkowem Trybunalskim w pełnej szerokości zostanie uruchomiony w 2022 roku.

S7, S17, obwodnice Myśliborza, Niemodlina i Łańcuta

Warszawscy kierowcy jeszcze we wrześniu powinni przejechać tunelem pod Ursynowem na południowej obwodnicy Warszawy. Pozwoliłoby to wykorzystać pełen przebieg obwodnicy, która w grudniu wydłużyła się o 15 kilometrów po włączeniu do ruchu dwóch odcinków S2 pomiędzy węzłami Warszawa-Wilanów i Lubelska, z nowym mostem na Wiśle.

Na najbliższe miesiące przewidziano włączenie do ruchu jeszcze ponad 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem, prawie 10 km trasy S5 pomiędzy Bydgoszczą a Szubinem, a także pięć odcinków ekspresówki S7: Tarczyn–Grójec, Szczepanowice–Widoma, Mława–Strzegowo, Strzegowo–Pieńki i Pieńki–Płońsk. Do tego dojdzie jeszcze niespełna 10-kilometrowy kawałek S17, sześć odcinków S19, dwa fragmenty drogi ekspresowej S61 oraz trzy odcinki dróg klasy GP – obwodnic Myśliborza, Niemodlina i Łańcuta.

Prace w Świnoujściu

Jesienią powinno zakończyć się drążenie biegnącego 11 metrów pod dnem Świny tunelu do Świnoujścia, liczącego prawie 1800 metrów. Urzędnicy zapewniają, że wszystko postępuje planowo i budowa świnoujskiej przeprawy zakończy się w ostatnim kwartale przyszłego roku.

– Przekop Świny postępuje w najlepszym porządku. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Zbliżamy się do wyjścia z tunelu. W przyszłym roku już bezpiecznie będzie można przejechać przez tunel i dotrzeć do Świnoujścia bez konieczności czekania na prom – mówił przed kilkoma dniami w Polskim Radiu Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

