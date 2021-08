Podróż ze stolicy do Wrocławia ma zająć dwie godziny. Pociągi pojadą 350 km/h

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała we wtorek umowę na studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej Łódź - Sieradz - Wrocław. Stroną umowy jest konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria. Dzięki niej pociągi będą mogły rozpędzić się do 350 km/h – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Ministerstwo obiecuje, że dzięki nowej linii kolejowej dojazd z Warszawy do Wrocławia zajmie 115 minut, a z Łodzi do stolicy Dolnego Śląska – nieco ponad godzinę. Dla porównania: pociąg EIC, czyli Pendolino, potrzebuje prawie czterech godzin, by pokonać trasę z Warszawy do Wrocławia. W tej chwili nie wiadomo, jakiej kategorii pociągi będą obsługiwały nową trasę, więc nie wiadomo, ile będą kosztowały bilety.

Kontrakt za 38,1 mln zł

Przedmiotem zamówienia jest studium wykonalności, czyli dokumentacja przedprojektowa dla budowy linii kolejowej: Łódź - Sieradz Północny - Kępno - Czernica Wrocławska - Wrocław Główny. Na przygotowanie studium wykonawca ma ok. 10 miesięcy. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może potrwać 15 miesięcy, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych. Wartość umowy wynosi 38,1 miliona złotych.

„Linia kolejowa Łódź - Sieradz - Wrocław to kolejny odcinek, dla którego rozpoczęły się prace przygotowawcze. W całej Polsce jest to już osiem kolejowych odcinków o łącznej długości ok. 1000 km. W przypadku tzw. szprychy nr 9 biegnącej przez województwa: mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie, a także biorąc pod uwagę dwie umowy zawarte wcześniej, przygotowania trwają już łącznie na ok. 400 km odcinków kolejowych biegnących z Warszawy przez Łódź i Wrocław do granicy z Czechami” - czytamy w komunikacie resortu.

Spółka zakłada, że linia dużych prędkości zostanie uruchomiona jednocześnie z Centralnym Portem Komunikacyjnym. CPK to nie tylko budowa wielkiego lotniska w Baranowie, ale też program kolejowy, który zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych.

