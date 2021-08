Horała: W sprawie CPK trwa „lato podpisywania umów”. 1000 km nowych linii kolejowych w przygotowaniach

– Trwa coś, co na własny użytek nazwałem „latem podpisywania umów” – powiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. – Jest to głównie seria umów na nowe linie kolejowe. Będziemy mieli prawie 1000 km nowych linii w pracach przygotowawczych. Pod Łodzią powstanie także tunel dla kolei szybkich prędkości. Jeden buduje już PKP PLK, ale my musimy zbudować swój – dodał Marcin Horała.

Kiedy powstanie superlotnisko?

Jak zaznaczył wiceminister obecnie w kwestii samego CPK trwają prace nad dokładną lokalizacją obiektów infrastruktury lotniskowej. Odpowiedział także na zarzuty części polityków opozycji, którzy powtarzają, że na budowie jednego z najważniejszych projektów Zjednoczonej Prawicy, zupełnie nic się nie dzieje.

– Prace cały czas trwają. To naturalne, że politycy opozycji nie muszą o tym wiedzieć. Większość Polaków nigdy nie prowadziła tego typu inwestycji, to naturalne. Niektórzy myślą, ze jak nie jeżdżą koparki i nie wylewa się beton, to prace nie są prowadzone – wyjaśnił wiceminister.

– Prawda jest taka, że tego typu prace rozpoczynają się, gdy już około 70 proc. procesu budowy jest gotowe. Wcześniej prowadzone są np. prace środowiskowe. Wariant inwestorski, czyli to, co my planujemy, będzie znany już tej jesieni. Następnie będzie on musiał zostać zatwierdzony pod kątem środowiskowym. Liczę, że już w 2023 roku będzie widać pierwsze obiekty infrastrukturalne – dodał.

Czytaj też:

CPK nie spowoduje, ze będziemy latać częściej i chętniej. Uderzy za to w porty regionalne