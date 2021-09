Budowa dróg. Jeśli pogoda pozwoli, dostaniemy więcej dróg, niż obiecała GDDKiA

Do końca tego roku GDDKiA chce włączyć do ruchu siedemnaście odcinków dróg ekspresowych i cztery odcinki autostradowe. Ostateczny wynik będzie zależał od pogody w ostatnich tygodniach tego roku. W sumie jednak Dyrekcja chciałaby oddać w 2021 roku 390 km dróg ekspresowych i autostrad. Biorąc pod uwagę, że do tej pory oddała 120 km, to końcówka roku zaplanowana jest bardzo ambitnie.

Gdyby się okazało, że pogoda pozytywnie zaskoczy, to GDDKiA nie wyklucza, że do końca roku odda również „nadprogramowe” kilometry. „Rzeczpospolita” informuje, że taki bonus może dotyczyć fragmentu autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a obwodnicą Częstochowy. Do uruchamianych przed końcem tego roku trzech odcinków: Tuszyn–Piotrków Trybunalski, Kamieńsk–Radomsko oraz Radomsko–granica województw łódzkiego i śląskiego prawdopodobnie dojdzie jeszcze czwarty – od granicy województw do obwodnicy Częstochowy, gdzie na drugiej jezdni układany jest beton.

Południowa obwodnica stolicy nadal pod znakiem zapytania

Nadal nie ma pewności, kiedy zostanie otwarty ursynowski odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy (S2). Tunel pod Ursynowem miał być gotowy już w ubiegłym roku, ale termin zakończenia budowy przesunięto na koniec marca 2021. I tego terminu nie udało się dotrzymać. GDDKiA wciąż podtrzymuje zamiar otwarcia trasy jesienią, ale na przeszkodzie może stanąć stwierdzona niedawno wada nawierzchni na 400-metrowym odcinku jezdni poza tunelem. W ubiegłym tygodniu miała zakończyć się rozbiórka feralnego fragmentu nawierzchni, a tydzień potrwa ułożenie nowej. A to przekreśla plany otwarcia trasy we wrześniu.

Co w 2022 roku na drogach?

GDDKiA nie ujawnia jeszcze konkretnych planów uruchamiania nowych dróg w 2022 r. „Rzeczpospolita” ustaliła jednak w Dyrekcji, że planowany jest m.in. odcinek S61 Guty–Ełk Południe, odcinek S7 Napierki–Mława czy kilka odcinków trasy S19: Niedrzwica Duża–Kraśnik, Zdziary–Rudnik oraz Kamień–Sokołów Małopolski.

