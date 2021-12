Via Baltica połączy Warszawę z Helsinkami. Jest zgoda na budowę ostatniego odcinka S61

Odcinek S61 Podborze – Śniadowo znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie obejmuje budowę 19,46 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. To właśnie tam powstanie strategiczny, nowy węzeł Podborze łączący dwie drogi ekspresowe – S8 i S61. Z drugiej strony odcinek połączy się z użytkowanym od połowy lipca bieżącego roku fragmentem Via Baltiki Śniadowo – Łomża Południe.

Umowa z poprzednim wykonawcą została rozwiązana

Odcinek Podborze – Śniadowo to jeden z trzech odcinków S61 (kolejne to tzw. duża obwodnica Łomży oraz Budzisko – Suwałki), gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu.

Pierwsza umowa z poprzednim wykonawcą (Rubau) odcinka Podborze – Śniadowo została rozwiązana w maju 2019 roku. Firma nie uzyskała decyzji ZRID w przewidzianym kontraktowo terminie, więc GDDKiA odstąpiła od umowy. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku wyłoniliśmy nowego wykonawcę (Polaqua). Umowa w systemie Projektuj i buduj została podpisana 8 stycznia 2020 roku, a wartość tego kontraktu to 749,96 mln zł.

Nowy wykonawca przygotował dokumentację do wniosku o decyzję ZRID i złożył wniosek 15 września 2020 roku, na dwa miesiące przed umownym terminem. Niestety, najpierw ze względu na pandemię, a potem wątpliwości co do długości ekranów akustycznych, wydanie decyzji przeciągnęło się do grudnia bieżącego roku.

Dwie jezdnie, dwa węzły i nawierzchnia asfaltowa

Teraz, mając decyzję ZRID, w najbliższych dniach przekażemy wykonawcy plac budowy. Ta rozpocznie się od niezbędnych wycinek drzew oraz koniecznych rozbiórek zabudowań kolidujących z powstającą drogą. Kiedy tylko pogoda pozwoli, ruszą też pierwsze roboty ziemne. Zgodnie z harmonogramem za dwa lata droga ma być oddana do ruchu.

Budowany fragment będzie miał nawierzchnię asfaltową i będzie przystosowany do najcięższego ruchu (kategoria KR7, nacisk na oś 11,5 t). Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami kontraktowymi to wykonawca mógł wybrać rodzaj nawierzchni dla przyszłego odcinka S61. W ramach umowy powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu każda, do tego pas awaryjny i 5-metrowy pas rozdziału.

Oprócz wspomnianego węzła Podborze, powstanie jeszcze węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 677 (Ostrów Mazowiecka – Łomża). Przewidziano również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Sulęcin Wschód i Zachód.

Czym jest Via Baltica?

Via Baltica to część trasy międzynarodowej E67, która połączy Europę Środkową i Finlandię. Początek bierze w Czechach, dalej biegnie przez przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Nazwa Via Baltica dotyczy odcinka od Warszawy do Helsinek. Część międzynarodowej trasy stanowią polskie drogi ekspresowe S8 do Ostrowi Mazowieckiej oraz S61Przez teren Polski będzie przebiegało 320 km tej trasy; do tej pory ukończono blisko 193 km drogi Via Baltica.

