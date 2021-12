Drogowcy przeprosili się z tunelami. W najbliższych latach przejedziemy przez kilka nowych

Do tej pory przejazdy tunelami kojarzyły się nam raczej z podróżą po krajach alpejskich, bo w Polsce praktycznie ich nie ma. Stąd oddany do użytku w poniedziałek tunel pod Ursynowem, który stanowi część Południowej Obwodnicy Warszawy, jest czymś tak nieoczywistym. To jednak ma się zmienić, bo jak informuje „Rzeczpospolita”, w budowie jest kilka innych tuneli.

Sześć tuneli w budowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) realizuje obecnie sześć inwestycji z tunelami, a kolejnych pięć jest na etapie przygotowania. Do tego jest jeszcze powstający tunel w Świnoujściu, ale tu inwestorem jest miasto. Będzie to najgłębiej przebiegający tunel w naszym kraju – w najgłębszym miejscu znajduje się on około 11 metrów pod dnem Świny. W sumie tylko na odcinku 24 metrów tunel będzie poprowadzony pod lustrem wody.

W województwie zachodniopomorskim planowany jest też inny tunel, który częściowo będzie przebiegał pod wodą. Powstanie w ciągu drogi ekspresowej S6 i będzie stanowił część zachodniej obwodnicy Szczecina, w ciągu drogi ekspresowej S6. Pobiegnie nie tylko pod dnem Odry, ale także pod terenami przemysłowymi.

W 2023 r. powinny być gotowe tunele na drodze ekspresowej S1 – obwodnicy Węgierskiej Górki – ważnym międzynarodowym szlaku pomiędzy Bielsko-Białą a granicą ze Słowacją w rejonie Zwardonia. Dwa tunele o długości 830 i 980 metrów drążone w zboczu masywu Barania Góra zlikwidują wąskie gardło w postaci drogi przez górskie miejscowości.

Kilometr tunelu w górach to nawet 450 mln zł

Powodem, dla którego do tej pory drogowcy woleli wydłużyć budowaną drogę, tak by obchodziła górę lub inną przeszkodę, są pieniądze. Budowa kilometra autostrady na płaskim terenie kosztuje 34 – 48 mln zł (za tyle budowano pasy ruchu na A1 między Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim), a za wybudowanie kilometra tunelu na zakopiance trzeba zapłacić aż 450 mln zł. Tunel, który uniezależni mieszkańców Świnoujścia od przeprawy promowej, jest tańszy, bo budowę kilometra wyceniono na 269 mln zł.

Ceny nie spadną i budowa tuneli w dalszym ciągu będzie podbijała wartość inwestycji, ale drogowcy doszli do przekonania, że w pewnych miejscach są one nie do uniknięcia. „Obecnie ze względu na bardzo gęstą zabudowę miast lub konieczność łączenia ze sobą miejscowości położonych np. w górach czy pomiędzy brzegami rzek, projektowanie i budowa tuneli stały się koniecznością” – uważają eksperci Multiconsult Polska, firmy specjalizującej się w projektowaniu tuneli.

