Fotografowie pokochali jedną z aren igrzysk w Pekinie. Niektórzy uważają, że zawody odbywają się na terenie elektrowni jądrowej

Obrazkiem, który wielu fanów sportów zimowych na długo zapamięta z trwających w Chinach igrzysk olimpijskich będzie Big Air Shougang, arena zmagań w konkurencji big air. Znajduje się w zachodnim Pekinie. Nie chodzi bynajmniej o to, że jest nowoczesna, dobrze zaprojektowana i chwalona przez zawodników, lecz nietypowe jej umiejscowienie. Sąsiaduje bezpośrednio z ogromnymi kominami nieczynnej już huty stali i ten kontrast – na pierwszym planie obiekt sportowy, a w tle infrastruktura przemysłowa – może u obserwatorów wywołać mieszane uczucia.

Zawody na terenie elektrowni jądrowej? To bzdura

64-metrowa rampa stała się przedmiotem dyskusji na całym świecie. Niektórzy wysuwali wnioski, że została wybudowana na terenie czynnej elektrowni atomowej, ale to nie prawda. Tereny, na których stanęła rampa zostały wyłączone z użytku przed 2008 rokiem, zresztą wykorzystano je również w czasie odbywających się wtedy letnich igrzysk olimpijskich. Chińskie władze wyjaśniają, że wygaszenie huty wpisuje się w zakrojone na szeroką skalę działania ekologiczne, ale zachodnie media donoszą, że huta została przeniesiona w inną część kraju.

Niesamowicie rampa prezentuje się na zdjęcia z drona: biała wstęga na tle szarych kominów i towarzyszących im zabudowań. Rampa stała się ulubionym olimpijskim obiektem fotografów, a i internauci chętnie dzielą się spostrzeżeniami na temat jej usytuowania.

