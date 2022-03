Rosja zakręciła kurek w gazociągu jamalskim. Gaz nie płynie do Europy

Gazociąg jamalski zakręcony. Rosja poinformowała o zakręceniu kurków i przerwaniu transportu surowca do Europy. Już wczoraj rozpoczęły się problemy z przepływem gazu, ale dziś jego przesył wstrzymano całkowicie. Zdaniem Gazpromu wystarczająco dużo surowca przepływa przez gazociągi na Ukrainie i dalsza działalność Jamału jest obecnie zbędna.

Agencja Reuters informuje, że przesył gazu został wstrzymany 4 marca w godzinach porannych. Do tej pory Rosja zapewniała jednak, że nie zamierza zakręcać kurka. To jednak nie pierwszy blef Gazpromu. To właśnie największy koncern gazowy w Rosji był narzędziem do szantażu energetycznego Rosji w ostatnich miesiącach.