Centralny Port Komunikacyjny w nowym ministerstwie

Centralny Port Komunikacyjny od dziś przechodzi pod kontrolę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wraz z projektem, resort zmienia także koordynujący go wiceminister Marcin Horała. Oficjalnie pełnomocnik rządu ds. CPK objął stanowisko 15 kwietnia, ale informację podano do wiadomości dopiero dziś.

„Rozpoczynamy proces przeniesienia programu CPK z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wymaga to zmian ustawowych, w okresie przejściowym do zakończenia procesu legislacyjnego, będę również nadal pełnił swoje obowiązki w Ministerstwie Infrastruktury” – napisał na Twitterze Marcin Horała.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiega zgodnie z planem

Jeszcze 14 kwietnia, gdy wiceminister Marcin Horała sygnalizował, że może dojść do zmian administracyjnych, mówił także, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

– Poruszamy się zgodnie z harmonogramem. Budujemy ponad 1300 km sieci kolejowej. Mamy już masterplan dla lotniska. Niebawem będziemy mogli określić dokładne położenie budynków infrastruktury lotniskowej. W terminie kilku miesięcy powinniśmy otrzymać także decyzję środowiskową – powiedział 14 kwietnia na antenie Radia Zet pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Samo lotnisko będzie kosztowało 5-6 miliardów euro – powiedział. – Cała inwestycja to 100-200 mld złotych. Bardzo szerokei widełki wynikają z tego, że będą one realizowane w latach trzydziestych – dodał.

