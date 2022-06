Dom bez pozwolenia już nie tylko do 70 m kw. Rząd wprowadza rewolucję

Rewolucja w prawie budowlanym. Polacy będą mogli budować w uproszczonej formule nie tylko domy do 70 metrów kwadratowych powierzchni. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 23 czerwca o rozszerzeniu programu. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie w roku 2023.

– To rozwiązanie jest adresowane zarówno do osób indywidualnych jak również do małżeństw i rodzin z dziećmi, czyli do każdej osoby, która posiada własną działkę – powiedział, prezentując kolejne udogodnienia dla obywateli minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda

– Dziś, konsekwentnie realizując politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, chcemy rozszerzyć możliwość budowania w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych na własny użytek, bez limitu powierzchni użytkowej. Z kolei obywatelom mającym mniejsze potrzeby lokalowe oddajemy pierwszą transzę projektów domów do 70 m kw. do pobrania za darmo. Dom bez formalności ma ułatwić Polakom realizację marzeń o własnych czterech kątach. To szczególnie ważne dla młodych ludzi, młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej – dodał.

Darmowe projekty domów do 70 metrów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało również o przekazaniu do darmowego wykorzystanie dla obywateli 22 projektów domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Zostały one stworzone we współpracy ze studiami architektonicznymi a prace koordynował Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

– Dziś przekazujemy w ręce obywateli 22 projekty jednorodzinnych domów do 70 m kw. Są to projekty stworzone przez fachowców, funkcjonalne, ekologiczne, oszczędne i estetyczne. I co najważniejsze – dostępne dla obywateli całkowicie za darmo- powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

