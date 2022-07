Blisko 900 milionów złotych na falochron osłonowy. Rząd z nową inwestycją

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk. Element, który jest niezbędny do rozbudowy infrastruktury do regazyfikacji skroplonego gazu LNG, będzie kosztował aż 856 milionów złotych i ma mieć długość ponad tysiąca metrów.

Blisko 900 milionów złotych na falochron osłonowy w Gdańsku

O przyjęciu projektu ustawy poinformował na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Inwestycja jest niezbędna, aby zbudować pływający gazoport w Gdańsku, czyli projekt, który ma zwiększyć bezpieczeństwo gazowe Polski. Pozwoli to bowiem na przyjmowanie większej liczby gazowców ze skroplonym surowcem z USA, czy Kataru.

– Drugim projektem przyjętym dzisiaj przez RM jest projekt uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. Przeznaczamy na tę inwestycję blisko 900 mln zł – powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Będzie ona realizowana w związku z inną inwestycją, polegającą na budowie jednostki regazyfikacyjnej i skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Falochron jest potrzebny, aby tę jednostkę uruchomić. Jest to kolejny element zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodał wiceminister.

Wskazano także, że dodatkowym efektem budowy ma być możliwość przesunięcia ruchu dużych statków pasażerskich do Gdańska. Ma to zwiększyć potencjał turystyczny i rekreacyjny Trójmiasta. Ograniczy to także rosnące ryzyko nawigacyjne na Bałtyku – napisano w uzasadnieniu.

Czytaj też:

GAZ-SYSTEM zwiększa moce regazyfikacyjne gazoportu w Świnoujściu