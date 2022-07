Przekop Mierzei Wiślanej niemal zakończony. Pokazano najnowsze nagranie z lotu ptaka

Zakończenie jednego z najgłośniejszych i najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat jest coraz bliżej. Z filmu opublikowanego 26 lipca przez konsorcjum NDI Besix, czyli wykonawcę prac, dowiadujemy się, że to już niemal 100 proc. Informacje podał także Marek Gróbarczyk, obecnie wiceminister infrastruktury, a jeszcze niedawno odpowiedzialny za pieczę nad projektem minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

– Etap pierwszy jest na ukończeniu. Jesteśmy w fazie odbiorów technicznych, tuż przed odbiorem końcowym. Wiele obiektów ma już jednak pozwolenie na użytkowanie. Są to oba mosty, śluza, kanał żeglugowy czy budynek kapitanatu – powiedział Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni. W tej chwili kanałem pływają tylko jednostki techniczne. Pierwsze oficjalne przepłynięcie odbędzie się 17 września.

Przekop Mierzei Wiślanej gotowy w 98 proc.

Zaawansowanie prac na przekopie określił dokładnie kierownik budowy projektu – Zaawansowanie naszej budowy zbliża się do 98 proc. całości prac, jakie są do wykonania. Najbardziej zaawansowane są prace na części lądowej – podsumował Mariusz Janczewski, kierownik budowy z NDI Besix.

„Na Mierzei Wiślanej prawie wszystko gotowe jest już w części lądowej, gdzie obecnie odbywają się testy i odbiory techniczne. Coraz mniej do zrobienia pozostało również w rejonie obu falochronów w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej oraz przy sztucznej wyspie na Zalewie Wiślanym” – napisał na Twitterze wiceminister infrastruktury i były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Dodał także, że kanał będzie miał duże znaczenie dla zwiększenia możliwości transportu do portu w Elblągu. „Nowy kanał żeglugowy ma kilometr długości i pięć metrów głębokości, sama śluza ma 200 metrów długości, 25 metrów szerokości i 6,5 metra głębokości. Dzięki kanałowi do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów”. – dodał.

Czytaj też:

Jest pierwszy chętny na korzystanie z kanału przez Mierzeję Wiślaną, ale sam przekop to za mało