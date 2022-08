Otwarcie Baltic Pipe szybciej, niż zakładano. Wiceminister zdradził nowy termin

Nie 1 października, jak jeszcze niedawno zapowiadano we wszystkich oficjalnych komunikatach, a 29 września. To wtedy zdaniem Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, ma nastąpić zakończenie prac i oddanie do użytku gazociągu Baltic Pipe.

„29 września nastąpi zakończenie prac i otwarcie Baltic Pipe. Trwają prace związane z przygotowaniem przede wszystkim tłoczni, które mają za zadanie dostarczyć blisko 10 mld metrów sześc. gazu. Wraz z LNG w Świnoujściu i własnym wydobyciem daje to 100 proc. bezpieczeństwo energetyczne” – napisał na swoim koncie na Twitterze były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Baltic Pipe połączył Polskę i Danię

26 lipca GAZ-SYSTEM, czyli operator polskiej części gazociągu opublikował nagranie z ostatecznego połączenia duńskiej i polskiej części instalacji. Operacja miała miejsce 21 lipca. Operacja obejmowała wspawanie około 90-metrowego łącznika, dzięki któremu połączyliśmy gazociąg lądowy z gazociągiem podmorskim we wcześniej przygotowanym wykopie otwartym.

– Dziś możemy powiedzieć, że gazociąg podmorski Baltic Pipe jest pod względem technicznym elementem krajowego systemu przesyłowego. Dzięki tej inwestycji zintegrowaliśmy sieci gazowe Polski i Danii, tworząc nowy korytarz dostaw gazu ziemnego do regionu środkowo-wschodniej Europy. Przed nami jeszcze prace rozruchowe i nagazowanie, a następnie uruchomienie przesyłu w zakładanym terminie tj. 1 października br. – powiedział w dniu połączenia gazociągu Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Jeszcze wtedy mówiono więc o dacie 1 października, jako momencie uruchomienia instalacji. Dziś poznaliśmy nową datę.

