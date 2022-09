PGNiG z najnowszymi danymi dot. kontraktów na Baltic Pipe. Jest nowy partner

Otwarto długo oczekiwany gazociąg Baltic Pipe. Ma on zapewnić Polsce i krajom Europy Zachodniej niezależność od dostaw gazu z Rosji i znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski. O tym, jak ważny jest ten moment mówili na oficjalnej ceremonii prezydent Andrzej Duda, a także premierzy Polski i Danii – Mateusz Morawiecki i Mette Frederiksen.

– Trudno się wzruszać nad fragmentami instalacji gazowej, ale to dla mnie naprawdę wzruszający moment. Po wielu latach sporów wreszcie dokonujemy dziś otwarcia gazociągu, który przez dziesięciolecia był polskim marzeniem – powiedział prezydent Andrzej Duda.

PGNiG gotowe na pełną przepustowość

25 września duński operator gazociągu Baltic Pipe poinformował, że instalacja osiągnie pełną przepustowość nawet na dwa miesiące przed planowanym terminem. Jeszcze kilka dni temu PGNiG informowało, że podpisało umowę na dostawy surowca z norweską spółką Equinor. Gaz miał zacząć płynąć do Polski 1 stycznia 2023 r., a umowa obowiązywać przez 10 lat.

Jednak po informacji o tym, że pełna przepustowość gazociągu zostanie osiągnięta wcześniej, niż zakładano, polski koncern musiał znaleźć rozwiązanie także na ten czas.

„W 2023 roku PGNiG będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski przez Baltic Pipe co najmniej 6,5 mld m sześc. gazu ziemnego. To oznacza, że Spółka wypełni co najmniej 80 proc. zarezerwowanej przepustowości nowego gazociągu. W 2024 roku wolumen dostaw wzrośnie o ponad 1 mld m sześc., a stopień wykorzystania zarezerwowanej przez PGNiG mocy przesyłowej Baltic Pipe przekroczy 90 procent” – czytamy w najnowszym komunikacie PGNiG.

Wiadomo, kto dostarczy gaz

PGNiG podało także dodatkowe informacje dotyczące kontraktów i dostawców surowca. Wcześniej wiedzieliśmy tylko o umowie z Equinor. Dziś koncern przybliżył także, od kogo Polska pozyska gaz przed rozpoczęciem kontraktu z Equinor.

„Tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy PGNiG podpisało umowy o łącznym wolumenie ok. 4 mld m sześc. w ujęciu rocznym. Są wśród nich m.in. kontrakty z Grupą Equinor opiewające na 2,4 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie oraz szereg mniejszych umów, w tym z TotalEnergies. Kontrakty te mają różne terminy obowiązywania, a ich realizacja rozpocznie się, w zależności od umowy, w 2022, 2023 i 2024 roku” – napisano.

Czytaj też:

Widowiskowe obrazki na Bałtyku. Pilot norweskiego F-16 zrobił zdjęcie przecieku w Nord Stream 2