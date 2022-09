Horała o wpisie Sikorskiego: To taka głupota, że aż można się zastanowić, czy to głupota

Najpierw trzeba ustalić winnych, a następnie ich ukarać, ale Nord Stream i Nord Stream 2 musi być zupełnie legalnie zdemontowany, bo jest narzędziem uzależniania Europy od Rosji – powiedział Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na antenie Radia Zet.

Wiceminister skomentował także głośnego twitta byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który podziękował USA za wysadzenie gazociągów. – Jeśli to jest nieodpowiedzialność, to już skrajna w każdym możliwym scenariuszu. Ona jest fatalna i bardzo szybko została podchwycona przez rosyjskie źródła propagandowe – powiedział Marcin Horała. – Jak już mu wytłumaczono, to trochę się wycofał, ale skala błędu jest taka, że aż brak słów. To taka głupota, że aż można się zastanowić, czy to głupota – dodał.

Wywłaszczenia pod Centralny Port Komunikacyjny

Tematem rozmowy radiowej był też Centralny Port Komunikacyjny, który ciągle budzi dużo emocji. Szczególnie głośno mówi się o wywłaszczeniach pod budowę lotniska w Baranowie, a także sieci kolejowej, łączącej port komunikacyjny z największymi miastami w Polsce.

– Wysiedlenia to złe sformułowanie. Wolę określenie wywłaszczenie z mocy prawa. Rozpoczną się one wtedy, kiedy będzie decyzja lokalizacyjna, ale patrząc realnie na terminy administracyjne, to podejrzewam, że pod koniec roku – powiedział Marcin Horała, pytany o początek procesu wywłaszczeń. – W dotychczasowych zasadach wywłaszczeń, przyszedłby rzeczoznawca, wycenił dom i dana osoba dostałaby taką kwotę. Dzięki wprowadzanymi przez nas zmianom otrzyma dodatkowe 20 proc. do wartości gruntu i dodatkowo 40 proc. do wartości domu – tłumaczył proces, według którego będą prowadzone wywłaszczenia.

– Ta dyskusja toczy się trochę tak, jakby wcześnie w Polsce nie było wywłaszczeń. Otóż były i mieszkańcom płacono 100 proc. wartości np. w przypadku budowy autostrad w 2012 roku. To nie powinno być źródło znacznego wzbogacenia się. Powinno być rekompensatą – dodał wiceminister.

