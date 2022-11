Fatalna pomyłka Rosji? Rurociąg „Przyjaźń” zamknięty do odwołania

Fatalna pomyłka Rosji, sabotaż, czy jeszcze coś innego? Nadal nie wiadomo, co jest przyczyną wyłączenia z użytku fragmentu rurociągu “Przyjaźń” na terytorium Ukrainy. Władze Transnieftu, do którego należy ropociąg przyznały, że jest on “zamknięty na czas nieokreślony”.

Rurociąg “Przyjaźń” nie działa

Rosneft poinformował o wstrzymaniu przesyłu ropy naftowej przez terytorium Ukrainy, czyli przez rurociąg “Przyjaźń”, którego część biegnie także przez terytorium Polski. Transport drugą nitką, która biegnie przez Białoruś, także może zostać wstrzymana za kilka godzin.

Na Ukrainie ropociąg Przyjaźń został zatrzymany od Brod do Karpat. Nie jest znany termin wznowienia pompowania przez operatora „Ukrtransnafta”. Dostawy przez białoruski odcinek naftociągu jeszcze trwają – powiedział Igor Demin z Transnieft.

Wyższe marże, czy atak?

Możliwe jest także, że Transnieft postanowił wstrzymać przesył surowca po tym, jak Ukraina i Białoruś poinformowały o podniesieniu taryf na tranzyt za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń. Stawki miały wzrosnąć od 2023 roku o 39 proc. Jako powód podano ponad dwukrotny spadek obrotów.

Drugą hipotezą, o której Rosja nie mówi oficjalnie, jest możliwość uszkodzenia fragmentu rurociągu przechodzącego przez terytorium Ukrainy. Od czasu wysadzenia mostu na Krym, Kreml mści się na Ukrainie i przeprowadza zmasowane ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną na terenie całego okupowanego kraju. Tragicznym efektem obrony przeciwko tego typu atakowi miał być też wypadek w Przewodowie. Eksperci twierdzą, że możliwe jest, że podczas jednego z ataków rosyjska rakieta uszkodziła rurociąg „Przyjaźń”. Pod uwagę brane jest też celowe uszkodzenie instalacji.

Czytaj też:

Ważna decyzja krajów G7. Rosja może jeszcze mocniej poczuć gniew cywilizowanego świata

Czytaj też:

Morawiecki o awarii rurociągu „Przyjaźń”: Wiele tropów wskazuje na Kreml