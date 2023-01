Most Krymski zamknięty dla samochodów. Rosja zapowiada remont

Od jutra kierowcy nie mogą planować podróży z Rosji na Krym szybką drogą, czyli Mostem Krymskim. Rozpocznie się jego remont, a odpowiednie instytucje zalecają wybór innej metody transportu: pociągiem lub promem. Problem z promami jest taki, że wypływają tylko przy dobrej pogodzie, co w miesiącach zimowych nie jest gwarantowane.

W październiku na moście doszło do wybuchu

Rosyjski reżim nie chce przyznać, czy zamknięcie mostu i gruntowny remont mają związek z wybuchem, do którego doszło jesienią. 8 października na eksplodowała ciężarówka, w wyniku czego zapadła się część drogowa mostu oraz zapaliły cysterny z paliwem w przejeżdżającym częścią kolejową pociągu towarowym. Nie wiadomo, co spowodowało wybuch – mogło to być działanie wojsk ukraińskich, ale nie ma takiego potwierdzenia. Władze rosyjskie zaprzeczają, by tak ważną dla okupowanego terytorium infrastrukturę mogły uszkodzić ukraińskie pociski.

Całkowicie zawaliły się do morza dwa przęsła części samochodowej, biegnącej w kierunku półwyspu. Całe konstrukcja została naruszona, a okupacyjne władze zapowiedziały szybką odbudowę.

Eksplozja nie wpłynęła na ruch pociągów po moście, pojazdy swobodnie poruszają się też prawą częścią mostu, za to uszkodzona lewa część była co jakiś czas zamykana, tak by służby prowadziły bieżące prace naprawcze.

Most Krymski istnieje od 2018 roku

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Oficjalnie władze podkreślają, że służy turystom i nowym rosyjskim mieszkańcom Krymu, za to równie często przejeżdżają po nim żołnierze i transporty wojskowe, które następnie kierowane są na Ukrainę.

