Rozbudowa autostrady A2. Ogłoszono przetarg dotyczący ważnego odcinka

„Ogłaszamy dziś przetarg na projekt budowlany,na dobudowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa” – poinformował w poniedziałek p.o. dyrektora łódzkiego oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński.Wykonawca zostanie wybrany w połowie roku i od podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na opracowanie projektu. Prace przy poszerzeniu tej trasy powinny rozpocząć się w 2025 r.

Austrada A2. Przetarg na rozbudowę czterech pasów

Przetarg dotyczy także rozbudowy do czterech pasów odcinka autostrady między węzłami Konotopa i Pruszków.

Inwestycja na A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią będzie polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchupo wewnętrznych stronach obu jezdni na długości ok. 89 km, z czego 46 km przebiegać będzie przez woj. łódzkie. Wykorzystany do tego celu będzie szeroki pas rozdzielający zachowany jako rezerwa podczas budowy autostrady.

Nowe pasy mają mieć po 3,5 m szerokości, zostanie zachowany pas awaryjny. Szerokość pasa rozdziału zmniejszy się z kilkunastu do pięciu metrów szerokości. Przeprowadzenia prac będzie wymagało zmian w organizacji ruchu. Nie wiadomo, jak długo potrwa rozbudowa i ile będzie kosztować.

A2 między Łodzią i stolicą to najbardziej obciążony odcinek autostradowy w Polsce. Średni dobowy ruch to ponad 50 tys. pojazdów, nawet do 100 tys. w okolicach Warszawy.

GDDKiA. Takie przetargi mają zostać ogłoszone w 2023 roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2023 roku ogłosić przetargi na co najmniej 480 kilometrów dróg o szacunkowej wartości 28,6 mld zł. Szacunkowa wartość przetargów na 480 km z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) i na 12 inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic to jest 28,6 miliarda złotych. W planie nowych tras są między innymi odcinki S10 Szczecin – Piła, S11 Bobolice – Szczecinek, S7 Czosnów – Kiełpin oraz S8 Bardo – Wrocław.

Dyrekcja ogłosi w najbliższych miesiącach przetarg na trasę S19 Sokółka Północ – Dobrzyniewo, obwodnicę Kamienia Krajeńskiego (DK22) i Sępólna Krajeńskiego (DK25), obwodnicę Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, fragmenty trasy S74 Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa, S74 Łagów – Jałowęsy – Tomaszów i S74 granica woj. świętokrzyskiego – Przełom/Mniów.

Zaplanowano też przetargi na trasę S11 Kępno – granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), S11 obwodnica Obornik i S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno, fragment S10 Szczecin – Piła, S11 Bobolice – Szczecinek i fragment DK13 obwodnica Warzymic i Przecławia – odcinek Siadło Górne – Szczecin Zachód, S7 Czosnów – Kiełpin, S12 granica woj. łódzkiego i mazowieckiego (węzeł Gielniów) – węzeł Wieniawa oraz S8 Bardo – Wrocław (Magnice).

