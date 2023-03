Zaskakująco duże zainteresowanie dobrowolnym oddaniem ziemi pod CPK. Ta furtka wkrótce się zamknie

Rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny poinformował w rozmowie z PAP, że wkrótce zakończy się możliwość zgłoszeń do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) właścicieli nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska.

CPK. Do Programu Dobrowolnych Nabyć można się zgłaszać do 7 kwietnia

– Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z PDN, mają jeszcze taką możliwość. Do 7 kwietnia czekamy na zgłoszenia, więc jest jeszcze czas na podjęcie odpowiednich kroków. Od kilku dni o wygaszeniu PDN informujemy mieszkańców za pośrednictwem opiekunów obszaru przyszłego lotniska. Po tym terminie domyślnym sposobem pozyskania nieruchomości będzie wywłaszczenie za odszkodowaniem – zdecydowanie mniej korzystne dla właścicieli – powiedział Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

Spółka celem spółki było nabycie przynajmniej 2/3 terenu pod projektowane lotnisko. Zainteresowanie właścicieli gruntów zaskoczyło spółkę. Do tej pory do PDN zgłosiło się niemal tysiąc właścicieli, którzy dysponują nieruchomościami o łącznej powierzchni blisko 2800 hektarów (w tym 2/3 terenu pod projektowane lotnisko).

Na terenie przyszłego lotniska ruszyły prace rozbiórkowe

Dzięki temu w ramach dobrowolnych nabyć spółka wykupiła już ponad 500 ha gruntów, a ponad 1000 ha jest obecnie na etapie uzgodnień lub uzyskiwania zgód korporacyjnych.

– Dynamika tego programu przerosła nasze oczekiwania. Osiągniemy ten cel znacząco przed zakładanym czasem. Dzięki szybkiemu tempu wykupów już na początku tego roku, na terenie lotniska ruszyły prace rozbiórkowe stanowiące wstęp do właściwych robót budowlanych. Pierwsze przeprowadzki organizowane i finansowane przez spółkę CPK już za nami. W tej chwili realizujemy kolejne, w zgodzie z mieszkańcami – dodał.

Na czym polega Program Dobrowolnych Nabyć?

Właściciel, który przystąpi do PDN, może liczyć na wyższą wycenę swojej nieruchomości. W przypadku budynku jest to 140 proc. wartości, a gruntu – 120 proc.Inną możliwością programu jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia amortyzacji, co okazuje się szczególnie atrakcyjne dla właścicieli budynków w złym stanie technicznym.

Program Dobrowolnych Nabyć przewiduje ponadto, że zainteresowani mieszkańcy zamiast klasycznej transakcji sprzedaży mogą zdecydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których CPK ma ponad 600 ha, głównie w promieniu 100 km od projektowanego lotniska.

CPK: Kolej Dużych Prędkości Katowice – Ostrawa

CPK to nie tylko lotnisko, ale także rozbudowa sieci kolejowych. W środę spółka CPK poinformowała o wyborze wariantu inwestorskiego dla odcinka Kolei Dużych Prędkości: Katowice – Ostrawa. Eksperci wskazali wariant W72, który przewiduje budowę nowych stacji kolejowych m.in. w Żorach Północnych i Mszanie, możliwość powstania terminala intermodalnego w Wodzisławiu Śląskim, dodatkowy odcinek łączący Wodzisław Śląski i centrum Jastrzębia-Zdroju oraz nowe odcinki umożliwiające szybkie połączenia m.in. Rybnika i Żor z Katowicami i resztą kraju.

Inwestycja CPK. Przełom dla Jastrzębia-Zdroju

– Projekt CPK zapewni włączenie do sieci kolejowej 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, czyli największego dziś miasta w Polsce bez dostępu do kolei. Powstaną nowe dworce i przystanki kolejowe, np. Jastrzębie-Zdrój Centrum i Zachód. W ten sposób nadrabiamy zaległości ostatnich dziesięcioleci. Dzięki inwestycjom CPK na Śląsku kolej obejmie swoim zasięgiem ponad 3,5 mln mieszkańców tego regionu, m.in. Jastrzębia, Żor, Rybnika i Wodzisławia – podkreśla Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Spółka podkreśla, że za sprawą inwestycji w woj. śląskim dojdzie do znaczącego skrócenia czasu przejazdu. Z Katowic do Jastrzębia Zdroju pasażerowie dojadą w 50 min pociągiem regionalnym lub w 35 min przyspieszonym (dziś w ogóle brak jest takiego połączenia). Do Katowic z Rybnika podróż pociągiem potrwa 25 min (obecnie ponad dwa razy dłużej), a z Wodzisławia Śląskiego ok. 40 min (dziś ponad 1 godz.). Z Żor Północnych do Katowic dojazd koleją zajmie ok. 20 min, a z Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia Zdroju ok. kwadransa (obecnie takich połączeń nie ma w ogóle). Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do Warszawy w 2 godz.

