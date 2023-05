Strategiczne drogi powstaną szybciej. Jest projekt ustawy

– Jesteśmy w punkcie zwrotnym. To jest taki czas, który zdecyduje jaką Polskę zostawimy dzieciom. Z tego względu Rada Ministrów przyjęła ustawę, która daje możliwość realizacji inwestycji o charakterze strategicznym (...) z wyłączeniem różnego rodzaju obciążeń o charakterze biurokratycznym, ograniczeniem do absolutnego minimum decyzji uwarunkowań środowiskowych – powiedział Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz.

Wojna każe wprowadzić nowe regulacje

Na konferencji prasowej, która odbyła się na budowie trasy S16 pomiędzy Borkami Wielkimi a Mrągowem poinformował, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się ustawą, która pozwoli w prostszy sposób realizować inwestycje drogowe o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Już po konferencji w rozmowie z PAP dodał, że rząd przyjął tę ustawę w miniony wtorek, a już w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu, ma ona trafić pod obrady Sejmu. Prof. Maliszewskiego jest zdania, że Senat nie powinien blokować tej ustawy, ponieważ jest ona ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

– Gdy liczymy, o ile może się skrócić czas realizacji inwestycji, to okazuje się, że mniej więcej o połowę. Średnio proces przygotowań do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej trwa 40 miesięcy, po przyjęciu tej ustawy to 20 miesięcy – ocenił prof. Maliszewski.

Procedura dla dróg o strategicznym znaczeniu

Przyspieszony tryb nie będzie miał zastosowania do wszystkich inwestycji drogowych, ale tylko te o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. To m.in. drogi, którymi w razie konfliktu zbrojnego będzie się przemieszczało wojsko i sprzęt wojskowy.

–Jeżeli mamy kwestie zagrożenia bezpieczeństwa, to drogą S16 muszą przemieszczać się wojska, czołgi. W warmińsko-mazurskim realizowane są inwestycje o charakterze bezpieczeństwa, powstają jednostki, kupowany i modernizowane są zbrojenia. Trzeba zwiększać poziom bezpieczeństwa, a sposobem na to, żeby nie tylko mieszkańcy Warmii i Mazur, ale i krajów ościennych czuli się lepiej, jestrealizacja inwestycji w sposób przyspieszony, w sposób, który da duże prawdopodobieństwo, że bardzo szybko te inwestycje zrealizujemy – mówił prof. Maliszewski.

Czytaj też:

Budowa autostrady A2. Jest zielone światło dla nowego odcinkaCzytaj też:

Koniec „wyścigu słoni” i brak opłat. Ważne zmiany na polskich ekspresówkach