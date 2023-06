CPK z planem do 2060 roku. W dokumencie mowa o 65 mln pasażerów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny dostała zielone światło na zgłoszenie się o do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o tzw. promesę zezwolenia na założenie lotniska. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło kluczowy dokument.

Promesa jest niezbędna do złożenia wniosków o decyzję lokalizacyjną, które nastąpi zaraz po otrzymaniu decyzji środowiskowej.

CPK z planem do 2060 roku

Jak poinformowała 8 czerwca spółka Centralny Port Komunikacyjny, Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło plan rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r.

– Zatwierdzenie Planu Generalnego zakończyło etap planowania CPK. Spełniliśmy rygorystyczne standardy wymagane przy budowie nowego lotniska. Dziękuję mojemu zespołowi, bez którego wytężonej pracy osiągniecie tego ważnego kamienia milowego nie byłoby możliwe – powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

– Zatwierdzony Plan Generalny jest potwierdzeniem fundamentalnych założeń projektu CPK. To bardzo dobra wiadomość w kontekście zaawansowanego już procesu wyboru partnera finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem lotniska – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Zatwierdzony Plan Generalny Lotniska CPK na lata 2022-2060 jest zgodny z polityką transportową Polski. Koncepcja zawarta w Planie jest też spójna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) i Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.” – czytamy w komunikacie CPK.

CPK ruszy w 2028 roku

Jak wynika z dokumentu, a także wielokrotnych zapewnień pełnomocnika rządu ds. budowy CPK Marcin Horały, lotnisko ma zacząć działać w 2028 roku.

„Plan zakłada, że lotnisko będzie miało wtedy dwie równoległe drogi startowe, infrastrukturę na ok. 330 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) rocznie i terminal dostosowany do przepustowości 40 mln pasażerów w ciągu roku” – czytamy. W tym etapie rozwoju lotnisko ma zajmować teren ok. 2150 hektarów.

Do 2060 roku w planach jest jednak rozwój lotniska. W drugiej fazie, na terenie 3900 hektarów ma funkcjonować port lotniczy zdolny obsłużyć rocznie około 450 tys. operacji. Przepustowość ma wtedy wynosić ok. 65 milionów pasażerów.

