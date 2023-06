Darmowe autostrady na wakacje. PiS wzywa Senat do działania

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości z 14 maja. Jak podkreślił, na razie udostępnione zostaną bezpłatne przejazdy odcinkami autostrad zarządzanymi przez państwo. Są to: odcinek autostrady A4 od Wrocławia do Sośnicy i odcinek autostrady A2 od Konina do Strykowa.

PiS apeluje do Senatu

Rafał Webeer tłumaczył, że wprowadzenie bezpłatnych przejazdów na wybranych odcinkach autostrad przyniesie szereg pozytywnych zmian. – Korzyści z wprowadzonych zmian o darmowych autostradach krajowych to m. in. oszczędność dla kierowców, większa dostępność autostrad oraz wzrost bezpieczeństwa na drogach. Polacy liczą na wprowadzenie tych zmian, dlatego jeszcze raz apeluję do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby Senat rozpoczął prace nad tym projektem – mówił wiceminister Weber. Dodał, że projekt błyskawicznie był procedowany przez rząd, a następnie w Sejmie.

Pisał o tym także premier Mateusz Morawiecki. „Tak się działa! Mija dwa tygodnie od Programowego Ula i pierwsza zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego już zrealizowana! To się nazywa wiarygodność! Oszuści z PO są bez szans!” – podkreślał szef rządu.

Teraz Prawo i Sprawiedliwość kieruje uwagę na izbę wyższą, która – zdaniem wiceministra Webera – nie pracuje nad projektem tak szybko, jak należy. – Niestety Senat wstrzymuje prace nad ustawą o darmowych autostradach krajowych. Widzimy, że jest to działanie o podłożu politycznym. Dlatego apeluję, aby ten projekt ustawy trafił do pana prezydenta Andrzeja Dudy z Senatu bez poprawek. Zleży nam na tym, aby te rozwiązania weszły od 1 lipca – podkreślał minister w trakcie poniedziałkowej konferencji.

Czytaj też:

Prywatne autostrady w Polsce. Na czym polegają umowy koncesjonariuszy ze Skarbem Państwa?