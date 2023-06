Niepołomice zmieniają się na lepsze

Puszcza Niepołomnice weszła do Ekstraklasy, ale na swoim stadionie na razie grać nie może, bo ten nie spełnia wymogów. Czy jest szansa na budowę nowego obiektu?

Jeśli chodzi o budowę nowego stadionu nie mamy takich planów, chociaż pewnie taki obiekt Niepołomicom by się przydał. Sezon w Ekstraklasie rozpoczynamy na Cracovii, ale robimy wszystko aby w niedalekiej perspektywie móc zagrać na naszym niepołomickim stadionie. W tej sprawie prowadzimy rozmowy z PZPN oraz telewizją Canal +, która transmituje mecze w Ekstraklasie. Mamy szczegółowe wytyczne które musimy zrealizować, aby nasz obiekt został dopuszczony do rozgrywek. W pierwszej kolejności musimy umożliwić dojazd dużego wozu transmisyjnego w okolice stadionu, oraz wybudować stanowiska do obsługi transmisji tv – nad tym już pracujemy. Nasze działania musimy uzgodnić z właścicielami gruntów w okolicy stadionu. Bez współdziałania z ich strony może się okazać, że nasze działania pójdą na marne. W drugiej kolejności opracowujemy plan rozbudowy stadionu tak, aby w przyszłości zwiększyć jego pojemność do wymaganych w ekstraklasie ponad 4 tysięcy miejsc siedzących. Mam nadzieje, że nasze starania zostaną docenione i drużyna Puszczy Niepołomice zagra na własnym stadionie. To bardzo ważne zarówno dla zawodników jak i kibiców.

Inwestycja w Błonia Niepołomickie była już wielokrotnie nagradzana. Co to za przedsięwzięcie i czy już stało się atrakcją turystyczną?

Błonia to teren położony w ścisłym centrum miasta, to 6 hektarów zieleni u podnóża Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na błoniach zasadziliśmy 75 tys. bylin i ponad 100 drzew. Na tych kilku hektarach powstał: ogród deszczowy, psi park, sad owocowy, ogród warzywny, łąki kwietne, rozprężalnia dla koni, wioska kaczek, wioska jeży, budki dla ptaków oraz hotele dla owadów. Błonia stworzyliśmy przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Dzisiaj po roku funkcjonowania mogę stwierdzi, że ta prospołeczna inwestycja jest kolejną atrakcją turystyczną i wizytówką Niepołomic. To cieszy!

W jaki sposób o kształcie tej inwestycji decydowali mieszkańcy gminy?

W 2016 roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, tzw. Partycypacyjny warsztat terenowy – Błonia Niepołomickie. Zapytaliśmy wprost mieszkańców jak by chcieli zagospodarować teren pod zamkiem, zadaliśmy również pytanie czego sobie tam nie życzą. Co ważne wcześniej nie sugerowaliśmy żadnych naszych rozwiązań, a pomysły powstałe podczas warsztatów wykorzystaliśmy w projekcie w około 80%. Takie współdziałanie samorządu z mieszkańcami okazało się strzałem w dziesiątkę.

Gmina Niepołomnice zakwalifikowała się do II edycji programu wsparcia technicznego dla samorządów, chcących przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Jaka jest skala tego zjawiska w pańskiej gminie?

W II edycji programu wybranych zostało 28 wniosków, reprezentujących 49 gmin z 12 krajów Europy. Nasza gmina, jako jedyna w Polsce zakwalifikowała się do II edycji programu. Przypomnę, że ubóstwo energetyczne jest kombinacją wysokich kosztów ogrzewania związanych z niskim standardem budynków oraz niskiego dochodu jego mieszkańców. W gospodarstwach dotkniętych ubóstwem średnie miesięczne wydatki na energię wynoszą ok. 29% wszystkich wydatków. W Polsce ubóstwem energetycznym dotknięte jest ok. 12% społeczeństwa, na terenie naszego województwa ok. 13% gospodarstw domowych. W Gminie Niepołomice przeprowadzamy szczegółową analizę ubóstwa energetycznego.

Na czym polega ten program i w jaki sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców?

Nasz projekt, zatytułowany „Społeczności energetyczne odpowiedzią na problem ubóstwa energetycznego w gminie Niepołomice” realizowany będzie przy wsparciu eksperckim Stowarzyszenia Gmin Energie Cities (PNEC) oraz Partnerów – Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Fundacji Lepsze Niepołomice. Pomoc techniczna, obejmująca fazę planowania, realizacji i mentoringu udzielana będzie przez okres 9 miesięcy. Nie pora jeszcze mówić o szczegółach projektu. W pierwszym etapem pracy najważniejsze będzie przyjrzenie się dostępnym dokumentom oraz sytuacji społeczno-bytowej w gminie. W kolejnym etapie powstanie dokument, który wyznaczy kierunki działania. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o szczegółach budowy społeczności energetycznej.