Gigantyczny projekt w Afryce. Megalopolis ma być domem dla 500 mln ludzi

W 2022 roku głośno zrobiło się o gigantycznym projekcie infrastrukturalnym w Arabii Saudyjskiej. Powstaje tam The Line, czyli niezwykłe miasto, które wyróżniać się będzie swoim kształtem. Będzie to, jak sama nazwa wskazuje, linia, której łączna powierzchnia ma liczyć 170 km długości. Miasto ma stać się domem dla 9 milionów mieszkańców. Okazuje się, że nie jest to najambitniejszy projekt tego typu.

Megalopolis w Afryce

Jak informuje The Guardian, w zachodniej Afryce trwają przygotowania do największego projektu infrastrukturalnego na kontynencie. Od Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej do Lagos w Nigerii ma powstać nowa droga licząca 1000 kilometrów. Wokół niej ma wyrosnąć gigantyczne megalopolis. Miasto będzie ciągnąć się wzdłuż drogi i wybrzeża i ma rozwiązać problem przeludnienia Afryki.

Specjaliści zakładają, że pod koniec dekady Afryka będzie domem dla 40 proc. populacji całego świata. Błyskawiczny przyrost ludności widać m.in. we wspomnianym Lagos. Dziesięć lat temu szacowano, że w mieście mieszka 11,5 miliona osób. Nieoficjalne wyliczenia mówiły jednak o 18 milionach ludzi. To 40 razy więcej niż w 1960 roku, gdy Nigeria ogłosiła niepodległość. Jest to jedno z najszybciej rozwijających się miast na kontynencie. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2035 roku będzie tam mieszkało 24,5 miliona osób.

Rozwój handlu i miast

Nowa droga, a, co za tym idzie także planowane miasta, które utworzą gigantyczne megalopolis, będzie biegła przez terytoria Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Togo, Beninu i Nigerii.

Jak twierdzą specjaliści, nowa autostrada będzie ogromną szansą dla rozwoju handlu między pięcioma krajami. Pozwoli też na dostęp do portów i rozwój miast. Już teraz mówi się jednak, że jest obawa o to, że na trasie powstaną miasta tylko dla bogatych. Wizja megalopolis, które rozwiąże wszystkie problemy wydaje się być bowiem idylliczna i warunkach gospodarczych, którymi charakteryzuje się Afryka, mało realna.

Pewne jest to, że poza handlem, zyska na tym także turystyka. Nowa infrastruktura z ogromnym prawdopodobieństwem przyciągnie do zachodniej Afryki masę turystów. Już teraz część miast, które znajdują się na trasie nowej autostrady, przedstawia plany rozwoju, które wyglądają bardzo futurystycznie.

Czytaj też:

Sztuczna inteligencja podbija kosmos. Polacy mają w tym swój udziałCzytaj też:

Nie tylko Tomasz Biernacki z Dino. Oto najbardziej tajemniczy miliarderzy w Polsce