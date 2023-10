Tak autostrady przygotowują się do zimy. Służby już gotowe

Im wyższy stopień utrzymania zimowego, tym szybsza musi być reakcja służb utrzymaniowych. Obecnie w stanie gotowości do podjęcia akcji utrzymania zimowego na 255 kilometrowym odcinku Autostrady Wielkopolskiej jest 41 solarek, 200 pracowników działu utrzymania oraz prawie 13,5 tysiąca ton soli, znajdującej się w pięciu magazynach zlokalizowanych wzdłuż Koncesyjnej A2 Świecko- Konin.

– Oprócz sprzętu i ludzi, gotowych do podjęcia natychmiastowej akcji, wspomagamy się również zamówionymi dodatkowymi, szczegółowymi prognozami pogody. Porównujemy je na bieżąco z odczytami z własnych stacji meteo, rozlokowanych na całym 255 km odcinku koncesyjnej autostrady oraz z informacjami pozyskanymi od naszych patroli drogowych. Wszystko po to, aby w razie konieczności jak najszybciej wyjechać solarkami na autostradę – wyjaśnia Włodzimierz Matczak, dyrektor Eksploatacji Autostrady w firmie Autostrada Eksploatacja.

Pierwszy stopień utrzymania zimowego na autostradach

Na wszystkich autostradach w Polsce obowiązuje pierwszy stopień utrzymania zimowego. Oznacza to, że sprzęt musi wyjechać na trasę w ciągu pół godziny od rozpoczęcia opadów śniegu. Jezdnia autostrady w ciągu dnia musi być odśnieżona w dwie godziny po ustaniu opadów śniegu i w cztery godziny po ustaniu opadów nocą. Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć obsadę na gotowym do pracy sprzęcie.

– Do prowadzenia akcji zapobiegawczych i zwalczających na autostradach używamy soli drogowej z roztworem wodnym chlorku sodu, a przy temperaturach sięgających poniżej -7°C z chlorkiem wapnia. Taka mieszanka pozwala szybko poradzić sobie z zalegającym na jezdni śniegiem. Wszystko po to, aby zapewnić osobom podróżującym Autostradą Wielkopolską maksimum bezpieczeństwa. Gdyby okazało się, że zgromadzone w magazynach 13,5 tysiąca ton soli nie wystarczy, uruchomione zostaną dodatkowe interwencyjne dostawy soli dla Autostrady Eksploatacji – podkreśla Matczak.

Zalecenia dla kierowców

Do zimy powinni przygotować się również kierowcy. Co zrobić by również zimą na autostradzie czuć się bezpiecznie? Przede wszystkim należy wymienić opony na zimowe i zastąpić letni płyn w spryskiwaczach na zimowy. Warto też włożyć do bagażnika ciepły koc, a wybierając się w drogę zabrać ze sobą kubek termiczny z gorącym napojem. Ważne też, by gdy pada śnieg jadąc autostradą zwiększyć odstęp od poprzedzającego nas samochodu. W czasie bardzo intensywnych opadów śniegu i znacznie ograniczonej widoczności warto również rozważyć zjazd na najbliższy parking, by tam bezpiecznie poczekać aż pogoda się poprawi.

Swoim zachowaniem na drodze możemy też wspomóc służby utrzymaniowe w sprawniejszym przeprowadzeniu akcji. W jaki sposób? Nie wyprzedzajmy pracującego na drodze sprzętu. – Solarki poruszają się z prędkością do 60 km/h. Dlatego też część kierowców, pomimo niebezpieczeństwa ryzykuje i wyprzedza pracujący sprzęt. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że przed solarką droga jest jeszcze nieodśnieżona i poruszanie się po niej może być niebezpieczne – ostrzega Paweł Pytliński, specjalista ds. bezpieczeństwa w Autostradzie Eksploatacji.

Śnieg wydobywający się spod pługów może nie tylko uszkodzić samochód, ale też zepchnąć kierowcę z drogi. Pługi, w jakie wyposażone są solarki na koncesyjnym odcinku A2 mają rozpiętość nawet do 8 metrów. Podczas prowadzenia akcji zwalczających, sprzęt najczęściej porusza się w parach. Pozwala to na odśnieżenie jak największej części autostrady w jak najkrótszym czasie.

