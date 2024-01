Polskie firmy zaproszone do budowy autostrady w Ukrainie. Tusk potwierdził

Od miasta Równe, przez Lwów, aż do przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec ma przebiegać autostrada. Premier Donald Tusk poinformował, że ministerstwo infrastruktury ma przygotować wstępną opinię dotyczącą możliwości udziału polskich firm przy jej budowie.

Ukraina proponuje Polsce udział w budowie autostrady

– Ministerstwo Infrastruktury ma przygotować wstępną opinię polskiej strony, jeżeli chodzi o udział polskich firm lub polskiego konsorcjum, gdyby takie miało powstać, w budowie autostrady od przejścia granicznego w Krakowcu do miasta Równe, czyli także przez Lwów. Ze strony rządu ukraińskiego jest oferta, aby polskie firmy zajęły się budową tej autostrady, częściowo finasowanie jest już zapewnione prze międzynarodowe instytucje finansowe – powiedział Tusk.

Zamiar wybudowania autostrady wpisuje się w czynione już plany odbudowy infrastruktury po zakończeniu wojny. Premier Tusk zdradził, że polskie firmy mogłyby nie tylko włączyć się w realizację tej inwestycji, ale także stać się koncesjonariuszem.

– Padła także propozycja, aby polska strona przemyślała, czy ci, którzy mają być w to zaangażowani, nie byliby także zainteresowani koncesją na 30 lat. Ta autostrada ma być płatna – dodał Tusk. Trasa z Krakowca do Równego obecnie liczy ok. 280 km.

Wracają konsultacje międzyrządowe

Częściowe finansowanie tej inwestycji jest już zapewnione przez międzynarodowe instytucje finansowe. Na koniec poinformował też, że strony polska i ukraińska wracają do formuły konsultacji międzyrządowych – takich jak były prowadzone przed Euro2012. Tusk cieszy się z takiego obrotu sprawy, bo docenił, że różne problemy były załatwiane „od ręki”.

