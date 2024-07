Wydłuża się S19. Drogowcy z GDDKiA pokazali mosty i estakady

S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia, który połączy północ i południe Europy. W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W skład tego szlaku wejdą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 oraz właśnie S19.





Co na budowie S19?

W środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała powstające tam obiekty inżynierskie, m.in. estakady, wiadukty i mosty. W sumie jest ich kilkadziesiąt.

Pomiędzy Duklą a Miejscem Piastowym powstaje aż 20 obiektów inżynierskich. Zaawansowanie każdego jest na poziomie około 30 procent. Wiele z prac prowadzonych jest nocą, co wiąże się z transportem ogromnych elementów, tak jak w przypadku tego wiaduktu. Z kolei na nowym odcinku S-19 pomiędzy Krosnem a Miejscem Piastowym kontynuowane są m.in. prace żelbetowe przy mostach, których będzie aż 19, a do tego 29 przepustów.



W regionie budowanych jest w sumie osiem nowych odcinków drogi S-19. Część z nich będzie gotowa już w przyszłym roku.

Autostrady i ekspresówki będą płatne

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych na stronie KPRM pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. „Projektowane rozporządzenie przewiduje rozszerzenie sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat” – napisano na stronie KPRM.

Nad projektem pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Rekomenduje ono „rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat dla pojazdów powyżej 3,5 t o odcinki nowo wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych" – poinformowano. "Sieć dróg płatnych nie była rozszerzana od 2017 r. Od tego czasu w Polsce oddano do użytku znaczącą liczbę nowych odcinków dróg krajowych klasy A oraz dróg krajowych klasy S".





Budowa dróg w 2024 roku

Jak pisaliśmy wcześniej, od początku 2024 r. drogowcy podpisali 25 umów na budowę nowych odcinków, zdecydowanie więcej niż w całym 2023 r. Teraz GDDKiA pochwaliła się wydatkami.

Podpisane w tym roku umowy na realizacje to blisko 333 km nowych dróg o wartości ponad 12,4 mld zł. W 2023 r. na inwestycje drogowcy wydali ok. 17 mld zł, a prognoza na ten rok to ok. 20 mld zł. W realizacji Dyrekcja ma ponad 1,6 tys. km nowych dróg.

Jak piszą drogowcy, umowy już podpisane i te planowane do podpisania zapewnią w najbliższych latach wydatkowanie na inwestycje na poziomie ok. 20 mld zł rocznie. Taki poziom Dyrekcja planuje utrzymać co najmniej do... 2030 r.

