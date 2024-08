A2 już oficjalnie dłuższa. Kolejne miasto zyskało obwodnicę

Wkrótce kierowcy będą mogli korzystać z kolejnego odcinka autostrady A2, pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki. Wykonawca złożył już wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i prowadzi ostatnie prace wykończeniowe – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wydłużono A2 na wschód od stolicy

W sierpniu 2020 r. oddano do ruchu 15 kilometrów autostrady od węzła Lubelska do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Teraz doszło do tego 7,1 km trasy, również o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Węzły Siedlce Zachód i Siedlce Południe umożliwiają kierowcom połączenia z DK2. Nowy odcinek wyprowadzi ruch tranzytowy z Nowych i Starych Igań oraz obecnej obwodnicy miasta w ciągu DK2. Jego długość ma blisko 12,5 km, a pozostałe 5,4 km to odcinki stanowiące połączenie z sąsiednimi zadaniami (Groszki – Siedlce Zachód i Siedlce Południe – Malinowiec). Udostępnimy je wraz z oddaniem tych odcinków do ruchu.

Wybudowane zostały dwa węzły: Siedlce Zachód i Siedlce Południe. Ponadto powstały drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Na tym odcinku, a także pozostałych pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami, szeroki pas rozdziału stanowiący rezerwę na poszerzenie o dodatkowy pas ruchu wykonano w innej technologii. Zamiast tak jak dotychczas wypełnić go humusem i zasiać trawę, zastosowano utwardzone kruszywo z nawierzchnią szczelną, której szorstkość i przyczepność zminimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem w przypadku zjechania z jezdni głównej (w porównaniu z „zielonym” pasem rozdziału). To rozwiązanie pilotażowe, które pozwoli zminimalizować prace utrzymaniowe, eliminując koszenie trawy i związane z tym utrudnienia w ruchu.

Siedlce – Biała Podlaska, cztery odcinki o łącznej długości 63,4 km

Na odcinku A2 realizowanym najbliżej Białej Podlaski (Swory – Biała Podlaska) w toku są roboty wykończeniowe, montaż barier energochłonnych, roboty odwodnieniowe, brukarskie i humusowanie. Prowadzone są też prace związane z budową Obwodu Utrzymania Drogi. Na trzech pozostałych zadaniach, od węzła Siedlce Południe do Swor, wykonawcy realizują prace drogowe związane z układaniem warstw konstrukcji drogi. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywana jest infrastruktura podziemna kolidująca z przebiegiem drogi. Zaawansowanie na każdym z odcinków jest różne. Wynika ono między innymi z terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Procentowe zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

Siedlce Południe – Malinowiec – 49 proc.

Malinowiec – Łukowisko – 39 proc.

Łukowisko – Swory – 27 proc.

Swory – Biała Podlaska – 93 proc.

