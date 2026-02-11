Autostrada A2 zyska dodatkowy pas. Inwestycja wchodzi w decydującą fazę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła pierwsze rozstrzygnięcia w przetargu na rozbudowę autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Inwestycja wchodzi w decydującą fazę – wskazano wykonawcę dwóch z czterech planowanych fragmentów trasy. Jeśli nie wpłyną odwołania, umowy mogą zostać podpisane w najbliższym czasie.

To ważny krok w kierunku rozpoczęcia prac na jednej z najbardziej obciążonych dróg w kraju. Autostrada A2 ma zostać poszerzona o trzeci pas ruchu, co ma poprawić jej przepustowość i komfort podróży.

Wybrano wykonawcę dwóch odcinków

Rozbudowa obejmuje cztery odcinki pomiędzy granicą województwa łódzkiego i mazowieckiego a węzłem Konotopa. W przypadku dwóch fragmentów zakończono już ocenę ofert i wybrano najkorzystniejszą propozycję.

Za realizację prac na odcinkach o łącznej długości blisko 43 kilometrów ma odpowiadać firma Strabag. Złożone przez nią oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i spełniły wszystkie wymagania określone w przetargu. Co istotne, mieszczą się również w budżecie przeznaczonym na tę część inwestycji.

Trwa analiza pozostałych fragmentów trasy

Równolegle GDDKiA analizuje oferty dotyczące dwóch pozostałych odcinków położonych w województwie łódzkim. Chodzi o fragment od węzła Łódź Północ do Łyszkowic o długości 28 kilometrów oraz od Łyszkowic do granicy województw, liczący 22 kilometry.

W tych postępowaniach nadal trwa szczegółowe sprawdzanie dokumentów i propozycji złożonych przez zainteresowane firmy. Dopiero po zakończeniu tej procedury możliwe będzie wskazanie wykonawców dla pozostałych części trasy.

Jedna z kluczowych dróg w kraju

Rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą ma duże znaczenie zarówno dla kierowców indywidualnych, jak i dla transportu w Polsce. To jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w kraju, który od lat zmaga się z dużym natężeniem ruchu.

Warto przypomnieć, że autostrada została wybudowana w 2012 roku z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Obecne działania są więc realizacją założeń przyjętych już na etapie projektowania trasy. Poszerzenie drogi ma zwiększyć jej przepustowość oraz poprawić komfort podróżowania na odcinku łączącym dwa ważne ośrodki kraju.

