Rewolucja na państwowej autostradzie. Rusza likwidacja bramek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje likwidację kolejnych punktów poboru opłat. Tym razem zmiany obejmą państwowy odcinek autostrady A2 w Wielkopolsce. Ogłoszony przetarg dotyczy zarówno opracowania dokumentacji projektowej, jak i rozbiórki infrastruktury, która przez lata służyła do pobierania opłat od kierowców.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Ministerstwa Finansów. Jest kolejnym etapem odchodzenia od tradycyjnego systemu bramek na autostradach zarządzanych przez państwo. Po zakończeniu robót kierowcy mają korzystać z trasy bez dawnych punktów poboru opłat, a przejazd przez przebudowane miejsca ma odbywać się bez konieczności zwalniania przed nieczynną infrastrukturą.

Trzy bramki na autostradzie A2 zostaną rozebrane

Postępowanie obejmuje miejsca poboru opłat zlokalizowane w Żdżarach, Kole oraz Dąbiu. Zadaniem wykonawcy nie będzie jednak wyłącznie demontaż zadaszeń, stanowisk i pozostałych elementów systemu poboru opłat.

Konieczne będzie także przywrócenie jezdni pełnych parametrów autostradowych. Fragmenty drogi przez lata były dostosowane do obsługi bramek, dlatego wymagają przebudowy oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Dopiero po wykonaniu tych prac trasa będzie mogła funkcjonować bez infrastruktury, która straciła swoje pierwotne zastosowanie.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 25 maja. Po wybraniu wykonawcy oraz podpisaniu umowy rozpoczną się prace projektowe i procedury związane z uzyskaniem wymaganych zgód.

Najpierw projekt, później rozbiórka infrastruktury

Harmonogram GDDKiA zakłada, że przygotowanie kompletnej dokumentacji potrwa około pięciu miesięcy. Dopiero po zakończeniu tego etapu będzie możliwe rozpoczęcie właściwych robót budowlanych.

Rozbiórka bramek, przebudowa fragmentów jezdni oraz dostosowanie trasy do nowych zasad ruchu mają potrwać około siedmiu miesięcy. Całe przedsięwzięcie zakończy się więc po kilkunastu miesiącach od momentu zawarcia umowy z wykonawcą.

Likwidacja bramek na A2 jest częścią większego programu. GDDKiA prowadzi podobne postępowania na autostradzie A4. Procedury dotyczą odcinków przebiegających przez województwa opolskie i śląskie.

Dawne miejsca poboru opłat straciły znaczenie po zniesieniu opłat dla samochodów osobowych i motocykli na państwowych fragmentach autostrad. Ich usunięcie ma poprawić płynność ruchu oraz komfort podróżowania.

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