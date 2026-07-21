Kierowców czeka spora niespodzianka. Chodzi o autostradę A4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła kolejny etap przygotowań do usunięcia infrastruktury poboru opłat na państwowym odcinku autostrady A4 pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem. Otwarto już oferty złożone w przetargu na rozbiórkę placów poboru opłat oraz towarzyszących im obiektów. To następny krok po zniesieniu opłat dla samochodów osobowych i motocykli, które obowiązuje od lipca 2023 r.

Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Cztery złożone oferty mieszczą się w budżecie inwestora, wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najniższą propozycję przedstawiła firma z Chełma Śląskiego, wyceniając realizację zadania na około 7,3 mln zł. Obecnie GDDKiA analizuje dokumentację przed wyborem wykonawcy.

Likwidacja bramek na A4

Planowana inwestycja obejmie Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje poboru opłat w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Wszystkie znajdują się na państwowym odcinku autostrady A4 między Gliwicami a Wrocławiem.

Jeżeli postępowanie zakończy się zgodnie z planem, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w czwartym kwartale 2026 r. Następnie firma będzie miała pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz opracowanie organizacji robót. Dopiero po zakończeniu tego etapu rozpoczną się prace rozbiórkowe.

Prace potrwają około roku

Roboty budowlane mają potrwać siedem miesięcy. Obejmą nie tylko rozbiórkę samych bramek i budynków obsługi, ale także przebudowę nawierzchni oraz dostosowanie autostrady do docelowej organizacji ruchu. Po zakończeniu inwestycji kierowcy będą korzystać z trasy pozbawionej dawnej infrastruktury poboru opłat.

Bramki na tym fragmencie A4 funkcjonowały od 2012 do 2023 r. Płatny odcinek liczył około 164 km, a przejazd całej trasy samochodem osobowym lub motocyklem kosztował 16,20 zł. Sytuacja zmieniła się 1 lipca 2023 r., kiedy weszły w życie przepisy znoszące opłaty na państwowych odcinkach autostrad dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli.

Kolejna ważna zmiana już w 2027 roku

Choć kierowcy samochodów osobowych nie płacą już za przejazd odcinkiem między Gliwicami a Wrocławiem, system poboru opłat nadal obsługuje pojazdy o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony oraz autobusy.

To nie koniec zmian na autostradzie A4. W marcu 2027 r. wygaśnie koncesja na odcinek Katowice–Kraków, którym obecnie zarządza spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Po przejęciu trasy przez GDDKiA także ten fragment stanie się bezpłatny dla kierowców samochodów osobowych i motocykli. Oznacza to kolejny etap odchodzenia od tradycyjnych bramek poboru opłat na państwowych autostradach.

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