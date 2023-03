„Lech Kaczyński” dopłynął do portu w Świnoujściu. To pierwszy z wyczarterowanych metanowców

Jednostka w połowie lutego zawinęła do terminala Sabine Pass w Zatoce Meksykańskiej po ładunek skroplonego gazu, a następnie ruszyła w drogę do portu docelowego w Świnoujściu. PGNiG informuje, że na że metanowiec przywiózł ok. 70 tys. ton skroplonego gazu.

Drugi metanowiec PGNiG jest w trakcie prób

Jednostka została zbudowana w stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsanie w Korei Południowej, a w połowie grudnia 2022 r. została oficjalnie ochrzczona.

Drugi metanowiec, który nosi imię zmarłej 10 kwietnia 2010 roku Grażyny Gęsickiej, przechodzi obecnie próby morskie u brzegów Korei Płd. Dwa kolejne gazowce zostaną dostarczone w 2024 r., a w 2025 r. – następne cztery.

Każdy z zamówionych statków ma prawie 300 m długości i przewozić będzie 174 tys. m sześc. LNG, czyli ok. 70 tys. ton skroplonego gazu, co odpowiada ok. 100 mln m sześc. gazu w stanie lotnym.

Pół tysiąca metanowców na morach i oceanach świata

Po morzach i oceanach pływa obecnie ponad pół tysiąca statków przewożących LNG, których pojemość wynosi nawet 267 tys. m sześć. Większość metanowców może przewieźć od 125 tys. do 175 tys. m. sześć LNG. Typowy, nowoczesny metanowiec ma około 300 m długości (czyli jest o ok. 70 m dłuższy od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie), 43 m szerokości i 12-metrowe zanurzenie. Po otwartych wodach może płynąć z prędkością 19 węzłów.

Wyczarterowane przez PGNiG metanowce będą przez 10 lat będą dostarczać LNG do terminalu w Świnoujściu.

