Orlen kupuje od rolników słomę. Zrobi z niej bioetanol

Orlen buduje instalację do produkcji bioetanolu w zakładzie w Jedliczu. Jej wydajność wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. To ilość, która umożliwi zatankowanie benzyny z tym biododatkiem do prawie 13 milionów samochodów osobowych. Powstający kompleks produkcyjny będzie pierwszym tego typu w Polsce, a drugim w Europie.

Bioetanol ze słomy

– Zbudowaliśmy silny koncern, który może inwestować w nowoczesne technologie i rozwiązania, wzmacniając istotnie konkurencyjność polskiej gospodarki. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, mamy ambicję, aby stać się liderem w rozwoju nowoczesnych biopaliw w Europie Środkowej. Ten cel osiągniemy poprzez konsekwentne wzmacnianie aktywów produkcyjnych Grupy ORLEN na południu Polski, w tym inwestycję w instalację do produkcji ekologicznego dodatku do benzyn, czyli bioetanolu drugiej generacji. Wytworzymy go z produktów pochodzących od polskich rolników, co obok zapewnienia nowych miejsc pracy, będzie dodatkowym impulsem do rozwoju całego regionu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Jak podaje spółka, inwestycja zacieśni współpracę z rolnikami, a co za tym idzie umożliwi wykorzystanie dużego potencjału polskiego rolnictwa. Bioetanol drugiej generacji, w przeciwieństwie do biopaliw pierwszej generacji, będzie powstawał z pozostałości po produkcji rolniczej, przede wszystkim słomy zbóż. W związku z uruchomieniem instalacji roczne zapotrzebowanie na ten produkt szacowane jest na ok. 150 tys. ton. To równowartość zbiorów z 30 tys. hektarów pól, czyli powierzchni Szczecina lub trzech jezior Śniardwy.

Orlen inwestuje w zakład w Jedliczu

Bioetanol jest alkoholem etylowym, otrzymywanym z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie. Instalacja do jego produkcji, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą w Europie. Pierwsza znajduje się w Rumunii.

W ramach realizowanej w Jedliczu inwestycji powstaje instalacja główna do produkcji bioetanolu oraz elektrociepłownia biomasowa i infrastruktura pomocnicza. Wartość instalacji głównej wyniesie ok. 550 mln zł.

