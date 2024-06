Nowy rodzaj paliwa na stacjach benzynowych w Polsce. Nie każdy może je zatankować

Znana sieć stacji paliw Avia jako pierwsza ogłosiła wprowadzenie HVO100 na swoich stacjach w Polsce, rozpoczynając od lokalizacji w Myszęcinie (województwo lubuskie). Orlen, który również ogłosił już plany dystrybucji tego paliwa, ma zamiar rozpocząć jego sprzedaż na wybranych stacjach w całym kraju w lipcu tego roku.

Czym jest HVO100?

HVO100, czyli Hydrogenated Vegetable Oil, to biopaliwo wytwarzane z olejów roślinnych oraz tłuszczów zwierzęcych. Proces jego produkcji polega na hydrorafinacji, która przekształca surowce organiczne w wysokiej jakości paliwo. W przeciwieństwie do tradycyjnych biodiesli, HVO100 charakteryzuje się wyższą stabilnością chemiczną i termiczną, co przekłada się na lepszą wydajność i mniejsze zużycie silnika.

Jednym z głównych atutów HVO100 jest jego niska emisja dwutlenku węgla. Paliwo to może redukować emisję CO2 nawet o 90 proc. w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego. Dodatkowo, HVO100 praktycznie nie zawiera siarki, co zmniejsza emisję szkodliwych tlenków siarki oraz cząstek stałych. Dzięki temu HVO100 ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i redukcji smogu w miastach.

Prekursorem ekologicznego diesla była fińska firma rafineryjna Neste, która jako jedna z pierwszych firm na świecie zaczęła produkować HVO na dużą skalę. W Europie paliwo jest produkowane od 2011 roku, a do obrotu handlowego dopuściły je już nie tylko kraje nordyckie, ale też Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Holandia i kilka innych europejskich krajów.

Nowe paliwo nie dla każdego

Warto jednak zauważyć, że nowe paliwo HVO100 nie jest kompatybilne ze wszystkimi pojazdami. Tylko nowsze modele samochodów, które są przystosowane do korzystania z tego rodzaju paliw, będą mogły tankować HVO100. Starsze pojazdy mogą mieć problemy z działaniem, co jest istotnym aspektem do rozważenia dla kierowców planujących jego użycie, bo może to doprowadzić do problemów z silnikiem.

Nowe paliwo HVO100 jest droższe od tradycyjnego oleju napędowego. Na stacjach Avia cena litra HVO100 wynosi 8,99 zł, podczas gdy za litr standardowego diesla trzeba zapłacić 6,14 zł, a za diesla premium 6,34 zł.

Przyszłość HVO100

Eksperci przewidują, że popularność HVO100 będzie nadal rosnąć, zwłaszcza w kontekście zaostrzających się przepisów dotyczących ochrony środowiska i redukcji emisji. Wiele krajów na całym świecie już teraz wspiera rozwój biopaliw poprzez ulgi podatkowe i inne formy wsparcia. Polska, idąc za tym przykładem, może stać się jednym z liderów w produkcji i dystrybucji ekologicznych paliw w regionie.

Czytaj też:

Rodzina jednoznacznie ocenia Daniela Obajtka. „Robi rzeczy, które wymykają się prawu”Czytaj też:

Morawiecki zapytany o Obajtka. „Jestem zaskoczony tym, że nie ma pieniędzy na onkologię”