Odchodzimy od ropy? Tak to wylicza koncern

Odchodzimy od paliw kopalnych i szukamy ich zielonych odpowiedników? Z pewnością, ale od deklaracji do działań na ogromną skalę droga jest bardzo daleka. Tak przynajmniej uważa ExxonMobil,jedna z największych spółek paliwowych świata.

ExxonMobil nie boi się odejścia od ropy

Koncern nie martwi się o przyszłość, bo uważa, że popyt na ropę pozostanie praktycznie na obecnym poziomie i wyniesie ponad 100 mln baryłek ropy dziennie do 2050 r. Zgodnie z prognozą naftowego giganta transformacja energetyczna nie przełamie uzależnienia globalnych konsumentów od paliw kopalnych.

To założenie dużo bardziej optymistyczne dla branży niż zaprezentowała w ubiegłym roku Międzynarodowa Agencja Energii. Ta druga mówi o popycie na ropę na poziomie 54,8 mld baryłek dziennie do 2050 r., czyli zakłada zapotrzebowanie mniejsze o połowę. Prognoza Exxon jest też o jedną czwartą wyższa niż niedawna prognoza opublikowana przez konkurencyjne BP.

Exxon stwierdził, że nadchodzą zmiany w ogólnym koszyku energetycznym świata, ale ropa i gaz pozostaną niezbędne, ponieważ globalna populacja nadal rośnie, zwiększając zapotrzebowanie na energię.

Co z cenami paliw?

Przy okazji tematu ropy naftowej: jak wygląda aktualnie sytuacja na polskich stacjach paliw? Ceny, dotąd względnie spokojne, nagle zaczęły pikować. Na szczęście, nie tylko do góry. Niektórzy kierowcy przeżyją miłą niespodziankę, gdy zobaczą, ile obecnie wynosi cena paliwa 95 na stacjach benzynowych. Innych niestety czeka nieprzyjemna niespodzianka. Jeden rodzaj paliwa gwałtownie drożeje i wiele wskazuje na to, że to dopiero początek podwyżek.

Ceny benzyny systematycznie spadają i jak szacują eksperci, zbliżają się do poziomu ze stycznia, kiedy paliwo było najtańsze w tym roku. Obecnie benzyna 95 kosztowała średnio 6,32 zł, ale 26 sierpnia jej cena spadnie. Kierowcy, którzy tankują benzynę 95, będą płacić nawet 6,19 zł/l/

Spada również cena diesela, który do tej pory kosztował 6,34 zł/l. Teraz wielu kierowców będzie miało szansę tankować olej napędowy nawet za 6,20 zł/l.

