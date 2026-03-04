Niemcy szturmują polskie stacje. To efekt podwyżek cen paliwa

Niemcy nie są zadowoleni. W środę rano, w tzw. porannym szczycie cenowym, średnia cena za litr paliwa w całym kraju przekroczyła dwa euro. Wystarczyło pojechać na najbliższą stację paliw, w moim przypadku była to stacja w Unnie (Nadrenia Północna-Westfalia), by usłyszeć, co nasi zachodni sąsiedzi myślą o tych podwyżkach. A myślą zdecydowanie niepochlebnie.

– Mimo że najmniej importujemy ropy naftowej z regionu konfliktu bliskowschodniego, to zaraz mamy podwyżki paliw. Wczoraj tankowałem i zapłaciłem 1,91 euro za litr super E5, a dziś już litr jest powyżej 2 euro. To irytujące – mówi rozgoryczony Tobias, mieszkaniec Unny.

Niemiecka prasa zachęca do tankowania w Polsce

Niemieckie media, zwłaszcza regionalne, informują o prawdziwym szturmie na polskie stacje benzynowe. Kto może, gna na wschód. Saksoński „Saechsische Zeitung” pisze, że aktualnie opłaca się tankować po polskiej stronie.

– Nie jest to niczym niezwykłym w regionie przygranicznym, gdzie ceny na stacjach benzynowych w Polsce są tradycyjnie niższe niż w Niemczech. Jednak jak na wtorek w południe, na stacji benzynowej Carrefour w Zgorzelcu panował spory ruch – czytamy w regionalnym wydaniu gazety z Görlitz.

Jak informuje dziennik, przy prawie każdym dystrybutorze stał samochód z niemiecką rejestracją.

Polskie paliwa tańsze

W Niemczech ceny benzyny i oleju napędowego znacząco wzrosły już na początku roku. Powodem jest wprowadzenie opłaty za emisję CO₂ od paliw, obowiązującej od 2021 r., która stopniowo rośnie. W tym roku opłata ta wynosi do 65 euro za tonę CO₂.

– Natomiast w Polsce ceny paliw są w większym stopniu uzależnione od podatku energetycznego i podatku VAT, a w mniejszym od podatku od emisji CO₂. Sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie, ponieważ od 2027/28 r. planowane jest wprowadzenie jednolitej opłaty za emisję CO₂ w całej UE – pisze „Saechsische Zeitung”.

Tak drogo nie było od lat

Według informacji „Deutsche Welle”, w środę 4 marca o godz. 7:15 niemiecki automobilklub ADAC ustalił średnią cenę paliwa w Niemczech na poziomie 2,054 euro za litr. W ciągu dnia ceny zazwyczaj spadają – o godz. 8:30 średnia cena wynosiła już 1,991 euro. W normalne dni benzyna i olej napędowy są rano zazwyczaj o ponad 10 centów droższe niż wieczorem, jednak ostatnie szybkie podwyżki częściowo osłabiły tę tendencję.

Cena benzyny super E10 w Niemczech również wzrosła i w porannym szczycie wynosiła 1,995 euro za litr. Wzrost cen oleju napędowego był jednak wyraźniejszy, co pokazuje jego większą wrażliwość na sytuacje kryzysowe.

Zdaniem gazety, analizując obecne dane, można spodziewać się dalszego wzrostu średniej dziennej ceny paliwa. Ostatni raz olej napędowy w Niemczech przekroczył poziom 2 euro za litr w listopadzie 2022 roku.

