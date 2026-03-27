Będzie obniżka cen paliwa. Sejm zadecydował

Sejm niemal jednogłośnie przyjął rządowe propozycje dotyczące cen paliw. Chodzi o projekt o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, oraz zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

To zaproponowany przez rząd pakiet pod nazwą „CPN” – „Ceny Paliwa Niżej”.

Rząd przyjął dwa projekty mające obniżyć ceny paliwa

Przypomnijmy, że w czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady Sejmu. Późnym wieczorem odbyło się ich pierwsze czytanie, a około godziny 23 sejmowa komisja finansów opowiedziała się za tymi propozycjami.

– Zdecydowaliśmy się na podjęcie działań, w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje właśnie na tej wojnie, na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmiemy cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu tam, w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Sejm na „tak”

Już piątek, podczas 54. posiedzenia Sejmu, odbyło się głosowanie nad projektami ustaw. Za przyjęciem ustaw głosowało 428 posłów, przeciw było 12, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjętymi przez Sejm rządowymi projekty zajmie się około godziny 14 Senat.

Nowe przepisy pozwolą na wprowadzenie obniżenia stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., a także redukcję akcyzy o 0,28 zł na oleju napędowym i 0,29 zł na benzynie.

