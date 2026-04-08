Ceny paliw w dół? Minister Domański wskazuje termin

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wywołało natychmiastową reakcję rynków energetycznych – ceny ropy spadły o około 15 proc. Jak zapewnił minister finansów Andrzej Domański, efekt tych zmian dotrze w ciągu kilku dni również do kierowców w Polsce.

– Wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Dwutygodniowe co prawda, ale widać, że rynki zareagowały na to bardzo pozytywnie. Cena ropy spada o 15–16 proc. – stwierdził podczas rozmowy w programie „Graffiti” na antenie Polsat News szef resortu finansów.

Zdaniem Domańskiego, istotne jest, że spadają również ceny produktów, takich jak diesel, w notowaniach rynkowych.

– To jest dobra informacja również dla polskich kierowców – podkreślił minister.

Kiedy spadną ceny paliw na stacjach?

Minister wyjaśnił również mechanizm, w którym obniżka ceny ropy w hurcie wpływa na finalne ceny na stacjach benzynowych.

– Spadki, które widzimy w tej chwili na rynkach, znajdą przełożenie w niższych cenach paliw na stacjach. To jest rzecz absolutnie naturalna. Ten proces oczywiście zabiera kilka dni, bo najpierw spada cena ropy, następnie spada cena paliw w hurcie, później znajduje to przełożenie w cenie na stacji benzynowej. Więc oczywiście, że spadki będą widoczne na stacjach benzynowych – tłumaczył Domański.

Program CPN

W rozmowie Domański odniósł się także do programu CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, oraz do środków budżetowych wydawanych na utrzymanie niższych cen.

– Będziemy analizować sytuację na stacjach benzynowych, właśnie w cenach hurtowych i będziemy podejmować adekwatne, jeżeli to będzie niezbędne, działania. To jest potężna kwota 1,6 mld złotych, która z pieniędzy wszystkich podatników jest kierowana na rzecz tego, aby ceny paliw na stacjach benzynowych były niższe – przekazał minister.

Co dalej z cenami regulowanymi?

W związku z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie, minister został zapytany o terminy wycofywania się rządu z cen regulowanych. Domański wskazał, że obniżona akcyza obowiązuje do połowy kwietnia, a niższa stawka VAT na paliwa – do końca miesiąca.

– Będziemy analizować sytuację, czy należy te daty tychże rozporządzeń wydłużać – zapowiedział szef resortu finansów.

Minister podtrzymał również plan wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

– Nie ma żadnego powodu, aby koncerny energetyczne korzystały kosztem polskich klientów. Trwają wciąż prace, jest dla mnie bardzo istotne, aby to były rozwiązania, które nie zaburzają konkurencji rynkowej, które w długim horyzoncie nie odbijają się na polskich kierowcach. To nie są proste rozwiązania – dodał Domański.

