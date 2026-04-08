Ceny paliw w dół? Minister Domański wskazuje termin
Andrzej Domański Źródło: Shutterstock / Alexandros Michailidis
Czy spadki cen ropy na światowych giełdach przełożą się na niższe ceny paliw na polskich stacjach? Minister wskazuje termin.

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wywołało natychmiastową reakcję rynków energetycznych – ceny ropy spadły o około 15 proc. Jak zapewnił minister finansów Andrzej Domański, efekt tych zmian dotrze w ciągu kilku dni również do kierowców w Polsce.

– Wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Dwutygodniowe co prawda, ale widać, że rynki zareagowały na to bardzo pozytywnie. Cena ropy spada o 15–16 proc. – stwierdził podczas rozmowy w programie „Graffiti” na antenie Polsat News szef resortu finansów.

Zdaniem Domańskiego, istotne jest, że spadają również ceny produktów, takich jak diesel, w notowaniach rynkowych.

– To jest dobra informacja również dla polskich kierowców – podkreślił minister.

Kiedy spadną ceny paliw na stacjach?

Minister wyjaśnił również mechanizm, w którym obniżka ceny ropy w hurcie wpływa na finalne ceny na stacjach benzynowych.

– Spadki, które widzimy w tej chwili na rynkach, znajdą przełożenie w niższych cenach paliw na stacjach. To jest rzecz absolutnie naturalna. Ten proces oczywiście zabiera kilka dni, bo najpierw spada cena ropy, następnie spada cena paliw w hurcie, później znajduje to przełożenie w cenie na stacji benzynowej. Więc oczywiście, że spadki będą widoczne na stacjach benzynowych – tłumaczył Domański.

Program CPN

W rozmowie Domański odniósł się także do programu CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, oraz do środków budżetowych wydawanych na utrzymanie niższych cen.

– Będziemy analizować sytuację na stacjach benzynowych, właśnie w cenach hurtowych i będziemy podejmować adekwatne, jeżeli to będzie niezbędne, działania. To jest potężna kwota 1,6 mld złotych, która z pieniędzy wszystkich podatników jest kierowana na rzecz tego, aby ceny paliw na stacjach benzynowych były niższe – przekazał minister.

Co dalej z cenami regulowanymi?

W związku z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie, minister został zapytany o terminy wycofywania się rządu z cen regulowanych. Domański wskazał, że obniżona akcyza obowiązuje do połowy kwietnia, a niższa stawka VAT na paliwa – do końca miesiąca.

– Będziemy analizować sytuację, czy należy te daty tychże rozporządzeń wydłużać – zapowiedział szef resortu finansów.

Minister podtrzymał również plan wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

– Nie ma żadnego powodu, aby koncerny energetyczne korzystały kosztem polskich klientów. Trwają wciąż prace, jest dla mnie bardzo istotne, aby to były rozwiązania, które nie zaburzają konkurencji rynkowej, które w długim horyzoncie nie odbijają się na polskich kierowcach. To nie są proste rozwiązania – dodał Domański.

Źródło: WPROST.pl / Polsat News